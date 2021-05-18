«الترابية» تعاند فيدرر للسنة السادسة على التوالي





جنيف (أ ف ب)

لم تتكلل عودة النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر «39 عاماً» على الملاعب الترابية للمرة الأولى منذ نحو سنتين بالنجاح، بخسارته أمام الإسباني بابلو إندوخار 4-6 و6-4 و4-6 الثلاثاء في دورة جنيف السويسرية.

وكان فيدرر يخوض أول دورة له على ملاعب ترابية وتحديداً منذ السابع من يونيو عام 2019، عندما سقط في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس أمام الإسباني رافايل نادال.

واستغل الإسباني كسر إرسال السويسري في المجموعة الأولى ليحسمها في صالحه، قبل أن يرد له فيدرر التحية في الثانية ليفرض مجموعة ثالثة حاسمة.

وبعد أن نجح فيدرر في كسر إرسال إندوخار في الشوط الثالث من المجموعة الأخيرة، تلاشى بطريقة لا تُفسر ليدرك الإسباني التعادل 4-4، ثم يكسر إرسال السويسري في الشوط التاسع في طريقه لحسم المباراة في ساعة و54 دقيقة. وفاز فيدرر بلقب واحد على الملاعب الترابية من بين ألقابه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى «رقم قياسي بالتساوي مع نادال»، وذلك عندما توج بطلاً لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس عام 2009.

وشارك المصنف أول على العالم سابقًا مرة واحدة فقط من آخر خمس نسخ من البطولة الفرنسية، وبلغ نصف النهائي قبل عامين. ولم يفز السويسري بلقب على الملاعب الترابية منذ دورة إسطنبول عام 2015، ويعود تتويجه الأخير في إحدى دورات الماسترز على الملاعب الترابية، إلى دورة مدريد في عام 2012. وعموماً عاد فيدرر قبل شهرين إلى الملاعب وشارك في دورة قطر المفتوحة في الدوحة بعد غياب 13 شهرًا بعد عمليتين جراحيتين في الركبة العام الماضي.

وخرج السويسري من الدور ربع النهائي في ثاني مباراة له في الدورة، وقرر بعدها الانسحاب من دورتي دبي وميامي. وكان فيدرر أعلن مشاركته في رولان جاروس وبطولة ويمبلدون التي يحمل رقمها القياسي مع 8 ألقاب، ومسابقة التنس في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.