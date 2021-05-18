الاتحاد الأفريقي يوزع المهام على اللجان والأعضاء





القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن فريق عمل جديد سيقود لجانه الدائمة، بناء على اقتراح من رئيسه الجديد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، الذي قدّمه إلى لجنة الطوارئ.

وصادقت اللجنة التنفيذية على هذا القرار خلال اجتماعها في كيجالي السبت الماضي، بحسب ما ذكر «كاف» في بيان. وسيواصل رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع مهمته على رأس اللجنة المالية ويعاونه رئيس الاتحاد الزامبي أندرو كامانجا.

وستكون هناك إدارة جديدة للبطولة الرئيسة كأس الأمم الأفريقية، برئاسة موتسيبي الذي خلف الملغاشي أحمد أحمد المطارد بفضائح فساد في 12 مارس الماضي.

ويعاونه رئيسا الاتحاد السنغالي أوجستين سنجور والنيجيري أماجو بينيك. و«بناءً على نجاح» بطولة الأمم للمحليين في الكاميرون، سيتولى القائم بأعمال رئيس الاتحاد الكاميروني سيدو مبومبو نجويا رئاسة اللجنة. كما سيتولى رئيس الاتحاد الموريتاني أحمد يحيى، النائب الثاني لرئيس «كاف»، رئاسة لجنة مسابقات الأندية ونظام إدارة تراخيص الأندية.

وتدير هذه اللجنة مسابقات دوري الأبطال، كأس الكونفيدرالية، الكأس السوبر، بالإضافة إلى دوري أبطال السيدات الجديد بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكرة النسائية.

وسيتولى سنجور، النائب الأول لرئيس «كاف»، رئاسة لجنة الشؤون القانونية والاتحادات الوطنية. وتم تعيين رئيس الاتحاد التونسي وديع الجرئ رئيساً للجنة الطبية.وأشار الاتحاد القاري إلى أن موتسيبي لا يزال يتلقى اقتراحات إضافية بشأن كل من لجنة التحكيم، ولجنة التطوير الفني.