مويس قريب من البقاء مع وستهام

لندن(د ب أ)

كشف ديفيد مويس المدير الفني لفريق وستهام الإنجليزي لكرة القدم، أنه يسير بخطوات جيدة في مسألة تجديد تعاقده مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مويس «58 عاماً» مع وستهام هذا الصيف، بعد أن أبرم عقداًمدته 18 شهراً في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» نقلاً عن مصادرها أن هناك خياراً بتمديد عقد مويس لمدة عام آخر، ولكنها علمت أن المدرب قريب من التوقيع على عقد جديد بمدة طويلة.

وقال: نحن متفقين تماما فيما يتعلق بعقدي، وأتمنى أن نصل لشيء مؤكد، وأضاف: من المرجح ألا نفعل أي شيء إلا بعد نهاية الموسم، لا نريد حقاً أن يعيق أي شيء ما نفعله الآن. وكان وستهام يصارع الهبوط وقت تعيين مويس، ولكنه استطاع أن يبقيهم في الدوري كما قاد الفريق لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم.

وبينما انتهت آمال الفريق في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن حقق الفريق فوزاً وحيداً في آخر خمس مواجهات بالدوري الإنجليزي، تظل إمكانية مشاركتهم في بطولة أوروبية في الموسم المقبل قائمة.

ويصر مويس على أن التأهل للنسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ليس فشلاً.

وبسؤاله عما إذا كان سيأخذ البطولة الثالثة الأوروبية على محمل الجد رد قائلاً: نعم.

وأضاف: إذا أنهينا الموسم ونحن مشاركين في تلك البطولة، لم يكون هذا خيبة أمل، ولكن ربما العام المقبل إذا كنت سألعب الخميس والأحد ربما سأفكر بشكل مختلف.

وأردف: أعتقد أننا إذا نجحنا في التأهل للعب في أوروبا فإنه سيكون شيئاً يدعو للاحتفال، يمكنا أن نستمتع باحتساء الجعة إذا تأهلنا للعب في أوروبا بعد مباراة يوم الأحد المقبل.

تحقيق الفوز على وست بروميتش غدا الأربعاء سيكون خطوة مهمة لضمان اللعب في أوروبا، ولكن مويس لن يستهين بالمنافس، حيث قال: ستكون قلة احترام إذا تم التفكير أن النادي الذي هبط لن يعمل بكد.