منصور بن زايد يكافئ جماهير السيتي بتحمل تكاليف حضور «نهائي الأبطال»

عمرو عبيد (القاهرة)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مالكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سيتحمل تكاليف السفر والانتقال للمشجعين عبر الرحلة الرسمية للنادي لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في البرتغال نهاية مايو الحالي.

وحصل سيتي على حصة من ستة آلاف تذكرة للمباراة النهائية أمام مواطنه تشيلسي في بورتو، حيث قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن جميع المسافرين على الباقة الرسمية ستتم تغطية تكاليفهم.

ويُسمح للجماهير بالبقاء في البلاد لمدة 24 ساعة فقط، رهن تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، جراء البروتوكولات المتبعة بسبب الجائحة. وقال النادي الإنجليزي في بيان: سيستفيد الآلاف من مشجعي سيتي من المبادرة المصمّمة لتخفيف الضغط المالي على المشجّعين، الذين واجهوا وما زالوا يواجهون، ظروفاً صعبة بسبب تأثير جائحة كوفيد-19.

وإدراكًا منه لكيفية تأثير الوباء على جميع مشجعي مانشستر سيتي وخلق زيادة في تكاليف السفر، سعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى إزالة العائق المالي الأكثر أهمية أمام الجماهير التي تحضر المباراة النهائية.

أضاف البيان أن تكاليف كوفيد المتضخمة، إلى جانب الفحوص المخبرية الضرورية والمكلفة، كان من شأنها أن تجعل الرحلة إلى النهائي غير قابلة للتحمّل بالنسبة للعديد من هؤلاء المشجعين المحظوظين بالحصول على تذكرة.

وتابع حامل لقب الدوري الإنجليزي: إنه نظراً للقيود الضرورية المعمول بها المتعلقة بكورونا، يتعيّن على غالبية المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية التاريخية الأولى للنادي، القيام بذلك في غضون 24 ساعة، ما يعني أن مبادرة سموه ستموّل نقل عدة آلاف من مشجعي سيتي على حزمة السفر الرسمية في يوم المباراة النهائية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد إن هذه المبادرة كانت مكافأة لأولئك المشجعين الذين تمسكوا بالنادي في السراء والضراء.

وقال في بيان إن بيب جوارديولا مدرب الفريق، واللاعبين قدموا موسماً رائعاً، ووصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عام مليء بالتحديات يمثل لحظة تاريخية حقيقية للنادي. وأضاف: لذلك من المهم للغاية أن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين لحضور هذه المباراة الخاصة، خصوصاً أولئك الذين دعموا مانشستر سيتي خلال الأوقات الجيدة والسيئة لسنوات عدة.

وتعليقاً على التأثير الإيجابي الرائع للفتة سموه الكريمة، قال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة السيتي، إن التحديات التي تواجهها جماهيرنا قبل المباراة النهائية متعددة، من الناحيتين المالية واللوجستية، ونأمل أن تسمح مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد لغالبية المشجعين الحاضرين بالتركيز على الاستمتاع باليوم، بدلاً من القلق بشأن كيفية تحمل عبء تكاليف السفر التي أصبحت مرهقة للغاية بسبب آثار الوباء.

وذكر البيان أنه سيتم إصدار مزيد من المعلومات التفصيلية، المتعلقة بترتيبات السفر وعملية شراء تذاكر المباريات في وقت لاحق، وقد تبدو هذه الخطوة مرضية للجماهير التي كانت غاضبة عندما انضمّ النادي إلى الدوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي، قبل انسحابه مع الأندية الإنجليزية الأخرى بعد 48 ساعة من الإعلان.