تاريت مديراً للدوري الإماراتي لهواة الجولف

دبي (الاتحاد)

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف تعيين ﻧﻴﻚ ﺗﺎرﻳﺖ مديراً للبطولة وكبير مدققي الهانديكاب للحدث الذي سينطلق 20 يونيو، في ملعب النار في عقارات جميرا للجولف بمشاركة 8 فرق في سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة التي تضم 9 حفر، ويضم كل فريق 4 لاعبين هواة. وقال سوديش أجاروفال، المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف: «يسعدنا أن ينضم إلينا نيك بشكل فوري في مشروع الجولف المثير، ويتمتع نيك بخبرة كبيرة، وربما فريدة في تنظيم أحداث الجولف حول العالم، خاصة في دبي». وقال تاريت: «إنه لأمر رائع أن تكون قادراً على الانضمام إلى فريق بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف والعودة إلى لعبة الجولف، فقد حصلت إجازة على مدار العامين الماضيين لأسباب شخصية، وسأعود مفعماً بالحيوية ومتحمساً لبدء العمل في هذا المشروع الصيفي ولدى فريق بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف خطط طموحة لرفع مستوى لعبة جولف الشركات في الإمارات والتي ينبغي الإشادة بها». وتابع: «هناك إمكانات هائلة لرؤية بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف على المدى الطويل، ولكن دعونا نرى كيف يتم تلقيها من قبل اللاعبين والجهات الراعية وصناعة الجولف في هذا المشروع التجريبي في غضون شهر واحد فقط».بدأ تاريت مسيرته المهنية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في منتجع بيلفري للجولف وشارك في تنظيم أحداث «كلوب برو»، وأحداث الجولة الأوروبية للسيدات ثم الجولة الأميركية للسيدات حول العالم، بالإضافة إلى كونه عضواً رئيسياً في التنظيم لجنة كأس رايدر عام 1985 في منتجع بيلفري للجولف، باعتباره الحكم الرسمي، ولعب دوراً رئيسياً في تنظيم بطولة دبي ديزرت كلاسيك وبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف لأول 10 سنوات.