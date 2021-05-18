5 فرق في «خليجية السلة» بضيافة شباب الأهلي



علي معالي (دبي)

أكد عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية أن عدد الفرق المشاركة في بطولة أندية الخليج وصل إلى 5 أندية بعد اعتذار الاتحاد العماني لعدم استكمال موسم الدوري، وأن الفرق التي أكدت مشاركتها هي شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي، مستضيف هذه النسخة خلال الفترة من 18 حتى 26 من الشهر المقبل، والنصر السعودي حامل لقب الدوري السعودي لأول مرة في تاريخه، والأهلي البحريني والكويت الكويتي، والشمال القطري وصيف الدوري بعد اعتذار الغرافة عن عدم المشاركة. قال عبداللطيف الفردان:«تم فتح باب التسجيل للفرق المشاركة من خلال موقع الاتحاد الآسيوي اعتباراً من يوم الثالث من الشهر الجاري ولمدة 30 يوماً، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد 24 لاعباً، وأن كافة الإجراءات الإدارية تسير بشكل جيد». وأضاف: «شباب الأهلي سيكون هو المستضيف وتعودنا من قلعة الفرسان أن يقدموا أنموذجاً مثالياً في التنظيم وكذلك المستوى الفني للاعبين لتأدية بطولة تليق بالسلة الإماراتية، ونتوقعها بطولة قوية مثلما عهدناه في منافسات الأندية الخليجية، وخلال السنوات الأخيرة كان التفوق الإماراتي واضحاً من فوز شباب الأهلي والشارقة». وقال الفردان: «المركز الأول والوصيف في النسخة المقبلة سوف يتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات القارة الآسيوية أملاً في التأهل لنهائيات بطولة الأندية بحسب النظام الآسيوي الجديد في اللعبة والذي يعتمد على نظام المناطق في إقامة التصفيات ومراحل التأهيل المختلفة».