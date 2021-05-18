30 لاعباً في قائمة «النشامى» لوديتي الإمارات وفيتنام

معتز الشامي (دبي)

يصل المنتخب الأردني إلى دبي مساء «الأربعاء»، للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني يوم 24 الجاري فضلاً عن منتخب فيتنام يوم 30 من نفس الشهر، قبل مغادرته لمواجهة الكويت يوم 1 يونيو، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة، كما سيخوض بعدها لقاء جنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب بالدوحة ديسمبر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني، بقيادة فيتال بوركلمانز، قائمته النهائية لمعسكر دبي، والتي ستضم 30 لاعباً، هم أحمد عبد الستار، معتز ياسين، عبد الله الفاخوري، محمود الكواملة، يزن العرب، أنس بني ياسين، رواد أبو خيزران، سعد الروسان، فراس شلباية، إحسان حدّاد، سالم العجالين، محمد الدميري، مهند خيرالله، أحمد ثائر، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، إبراهيم سعادة، موسى التعمري، محمد أبو زريق (شرارة)، علي علوان، أحمد عرسان، محمود مرضي، ياسين البخيت، عدي الصيفي، أحمد سمير، يوسف الرواشدة، بهاء فيصل، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

ويواصل المنتخب الأردني تدريباته اليومية، فور وصوله دبي على أن يلتحق بالبعثة لاعبو الفيصلي والسلط لمعسكر المنتخب بعد انتهاء مشاركتهم بكأس الاتحاد الآسيوي يوم 27 من الشهر الجاري.

ويحتل المنتخب الأردني المركز الثالث بمجموعته، برصيد 10 نقاط بالتساوي مع الكويت الوصيف المتقدم بفارق الأهداف، وتتصدر أستراليا المجموعة برصيد (12 نقطة)، وتأتي نيبال في المركز الرابع (3 نقاط)، وأخيراً تايبيه الصينية من دون رصيد.