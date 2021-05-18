ماسون عن رحيل كين: لست على علم بهذا!

لندن (د ب أ)

قال ريان ماسون، المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يعلم ما إذا كان هاري كين أبلغ النادي برغبته في الرحيل عن النادي من عدمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» اليوم الثلاثاء، أن هناك تقارير أفادت بأن مهاجم توتنهام طلب بيعه هذا الصيف، بعدما أصبح غير سعيد بعدم وجود تقدم داخل النادي.

وسئل ماسون، الذي يتولى تدريب الفريق لنهاية الموسم، بشكل مباشر عما إذا كين طلب الرحيل من النادي، ورد قائلاً: لا لست على علم بهذا.

وأضاف: كل محادثاتي مع هاري متعلقة بالمباراة، كل هذه المحادثات، لست واثقاً منها، لا أعلمها. وأكد: أتحدث مع هاري كثيراً بشكل يومي، إنه متحمس معي بشأن المباراة المقبلة أمام أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل، كل مناقشاتنا متعلقة بمباراة الغد، نتطلع لمباراة الغد.

وأكد ماسون أن كين، الذي يسعى للتتويج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، سيبدأ مباراة أستون فيلا غداً الأربعاء، والتي سيحضرها عشرة آلاف مشجع لأصحاب الأرض.

وقال ماسون: سيبدأ مباراة الغد، لأنه أفضل مهاجم لدينا كما أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم. وأضاف: كنت ثابتاً، أنا هنا من أجل المباراتين المقبلتين، وتركيزي الرئيس في تجهيز فريق كرة قدم والفوز بمباراة كرة قدم، أتمنى أن نتمكن من فعل هذا، وأن يتمكن هاري من التسجيل.

وأردف: سيحبون رؤيته يلعب، إنه يحب النادي، يتواجد في النادي منذ أن كان صغيراً، وتدرج في فرق النادي، متأكد من أن الجماهير متحمسة لرؤية هاري يلعب.