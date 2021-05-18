فان بوميل يقترب من فولفسبورج





فولفسبورج (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في هولندا أن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، أجرى محادثات متقدمة مع الهولندي مارك فان بوميل لتولي تدريب الفريق، خلفاً لأوليفر جلاسنر الذي يُحْتَمَل أن يرحل.

وذكرت صحيفتا «إيندهوفنس داجبلاد» و«دي تليجراف» الهولنديتان اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يعود مدافع الفريق السابق، كفين هوفلاند، ليعمل في منصب مساعد مدرب مع فان بوميل.

كان هوفلاند «41 عاماً» لعب في صفوف فولفسبورج في الفترة بين 2004 حتى 2007، ثم عمل حتى نوفمبر الماضي مدرباً لنادي فورتونا سيتارد الهولندي.

ويعرف فان بوميل وهوفلاند بعضهما البعض خلال فترة لعبهما معاً في صفوف المنتخب الهولندي وفي نادي إيندهوفن.

يذكر أن فان بوميل «44 عاماً» المدير الفني السابق لنادي إيندهوفن الهولندي، يُعْتَبَر منذ أسابيع هو أبرز المرشحين لتدريب فولفسبورج في حال رحل جلاسنر عنه رغم تأهل الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن النمساوي جلاسنر «46 عاماً» يرتبط مع فولفسبورج بعقد يستمر حتى صيف 2022، وقد تم الإعلان في مارس الماضي أن عقد جلاسنر يتضمن بنداً للتخارج.

ومنذ هذا الإعلان، جرت اتصالات بين جلاسنر وبين أندية أخرى، على رأسها نادي سالزبورج النمساوي، الذي سيرحل عنه مدربه يسه مارش في الصيف المقبل ليتولى تدريب نادي لايبزيج خلفاً ليوليان ناجلسمان، حيث من المقرر أن يتولى ناجلسمان تدريب نادي بايرن ميونيخ.