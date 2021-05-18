أوسترافا تختبر جاهزية «نجوم القوى» لـ «التحدي الماسي»





أوسترافا (أ ف ب)

تستضيف مدينة أوسترافا التشيكية الأربعاء أول لقاء كبير هذه السنة في ألعاب القوى سيحكم على فورمة العديد من النجوم العالميين، قبل أقل من شهرين على انطلاق أولمبياد طوكيو الصيفي.

وصحيح أن الدوري الماسي سينطلق الأحد المقبل في جيتسهيد «بريطانيا»، لكن تشيكيا ستعطي ضربة البداية للموسم الصيفي، بمشاركة نجوم أمثال دوبلانتيس، تشيبتيجي، جاتلين، تايلور، زانجو وريتشاردسون.

وتشهد أوسترافا مواجهات حامية، على غرار القفز بالزانة بين السويدي أرمان دوبلانتيس «21 عاماً» حامل الرقم القياسي العالمي «6.18 م» مع بطل العالم مرتين الأميركي سام كندريكس.

حقق دوبلانتيس بداية مقبولة في 24 أبريل مسجلاً 5.90 م، لكنه يأمل تخطي الستة أمتار بعد تحقيقه 6.10 م الشتاء الماضي داخل قاعة. مواجهة ثانية منتظرة أيضاً، ستجمع الأميركي كريستيان تايلور حامل ذهبيتين أولمبيتين وبطل العالم أربع مرات في الوثبة الثلاثية، مع النجم الصاعد في المنافسة البوركينابي هوغ-فابريس زانغو.

دخل الأفريقي البالغ 27 عاماً بين الكبار عندما اصبح في 16 يناير أول رجل يتخطى 18 متراً داخل قاعة «18.07 م»، ويبدو في طوكيو مصمماً على وضع حد لاحتكار تايلور.

وتتركز الأنظار على سباق 100 م لدى الرجال، حيث يشارك الأميركي المخضرم جاستن جاتلين «39 عاماً» بمواجهة مواطنه فريد كيرلي صاحب ثاني أسرع توقيت في 2021 (9.91 ثانية)، بالإضافة إلى الكندي أندري دو جراس ثالث ألعاب ريو 2016. كما يشارك نجم المسافات المتوسطة جوشوا تشيبتيجي.

حطّم الأوغندي الرقمين العالميين في 5000 و1000 متر في 2020، وسيشارك في سباق 3000 م غير المعتمد في البطولات الكبرى.

ولدى السيدات، تتواجه الأميركية شاكاري ريتشاردسون «21 عاماً» مع بطلة العالم مرتين في سباق 200 م الهولندية دافني شيبرز. وفي رمي المطرقة، تعوّل حاملة الرقم العالمي أنيتا فلودارتشيك (82.98 م) على تطوير أرقامها بعد عودة متواضعة في مايو، وذلك إثر غياب لنحو سنتين بسبب إصابة في ركبتها.