فافرينكا خارج «رولان جاروس» والأمل في ويمبلدون





باريس (رويترز)

قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن البطل السابق السويسري ستانيسلاس فافرينكا انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام، لعدم اكتمال تعافيه من عملية جراحية في القدم اليسرى أجريت له في مارس الماضي.

وكان فافرينكا «36 عاماً» توج بلقب فرنسا المفتوحة في ملاعب رولان جاروس الرملية في 2015، لكنه لم يشارك في أي بطولة منذ مارس الماضي.

وبعد ذلك خضع اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والمصنف الثالث عالمياً سابقاً، لعملية جراحية بسيطة في القدم اليسرى، وقال وقتها إنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع فقط.

وخلال هذه الفترة نشر فافرينكا المصنف 24 عالمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة صور وتسجيلات مصورة من مقره في موناكو، لكن المصدر قال، إنه لن يكون جاهزاً للمشاركة في فرنسا المفتوحة التي ستنطلق في 30 مايو الجاري.

وأضاف المصدر، أن فافرينكا سيعمل بعد ذلك على العودة خلال موسم الملاعب الرملية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الكبرى في 28 يونيو.