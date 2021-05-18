والكوت يعود إلى ساوثهامبتون بعد 15 عاماً

لندن (د ب أ)

بات من المقرر أن يعود ثيو والكوت مجدداً إلى فريق ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم بعقد دائم، وذلك بعد 15 عاماً من مغادرته للفريق الذي صنع أسمه كأحد المواهب الشابة في إنجلترا.

وأعلن نادي ساوثهامبتون عن توصله إلى اتفاق يقضي بتوقيع والكوت على عقد لمدة عامين، في الوقت الذي سينتهي فيه عقد والكوت مع فريقه إيفرتون بنهاية الموسم اللحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن والكوت قضى الموسم الحالي معاراً لفريق ساوثهامبتون، حيث أشاد النمساوي رالف هاسنهوتل المدير الفني للفريق بتأثيره الكبير على اللاعبين الشباب بالفريق.

من جانبه قال والكوت: لست متأكداً من قدرتي على شرح مدى السعادة التي أشعر بها. وأضاف: ساوثهامبتون يعني الكثير بالنسبة لي، وكان أمرا مميزا بالنسبة لي أن أقضي هذا الموسم في ملعب سانت ماري. وتابع والكوت: لكن الآن بات لدي فرصة اللعب لموسمين آخرين، وهذا شيء عظيم بالنسبة لي على المستويين الشخصي والاحترافي.

وأوضح: أود أن أتقدم بجزيل الشكر للنادي وزملائي وللجماهير لأنهم جعلوني أشعر بأنني مرحب بي هنا، لا أستطيع انتظار ارتداء القميص مرة أخرى في الموسمين القادمين.

ونشأ والكوت في أكاديمية ساوثهامبتون، قبل أن يصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً للفريق، حينما هز شباك ليدز في أول مباراة له في سن 16 عاماً فقط.

وانضم والكوت إلى أرسنال في يناير عام 2006، كما لعب 47 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وانضم إلى إيفرتون في عام 2018.

وحرص والكوت، الذي شارك في 77 مباراة مع إيفرتون، على تقديم الشكر لناديه السابق قائلاً: أريد أن أشكر الجميع في إيفرتون، والذين كانوا رائعين للغاية معي خلال فترتي مع الفريق، وأتمنى لهم النجاح في المستقبل.ويحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة مع تبقي مرحلتين على نهاية الموسم.