«كانتونا الثالث» في قاعة مشاهير «البريميرليج»



لندن (رويترز)

قالت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن الفرنسي إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أصبح ثالث لاعب ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الانجليزي الممتاز للعبة، بعد آلان شيرر مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق وتييري هنري مهاجم أرسنال السابق.

وتوج كانتونا بلقب الدوري الممتاز أربع مرات خلال خمسة مواسم قضاها في صفوف يونايتد، وأحرز 70 هدفاً في 156 مباراة مع النادي قبل الاعتزال في مايو 1997 عندما كان عمره 30 عاماً.

كما توج كانتونا «54 عاماً» بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع ليدز يونايتد في موسم 1991-1992. ونقل الموقع الرسمي للرابطة على الإنترنت عن كانتونا قوله: أنا سعيد للغاية وفخور جداً لكني في نفس الوقت غير مندهش، حالفني الحظ في اللعب لهذا الفريق إلى جانب لاعبين رائعين ومدرب رائع وجمهور رائع.

واشتهر كانتونا بتوجيه ركلة خلفية إلى أحد مشجعي كريستال بالاس في يناير 1995 بعد طرده في ملعب النادي اللندني. وكان شيرر الهداف التاريخي للدوري الانجليزي الممتاز وهنري الهداف التاريخي لأرسنال انضما لقاعة المشاهير في أبريل الماضي.

وقالت الرابطة إن الانضمام لقاعة المشاهير يأتي مكافأة على موهبة وإنجازات اللاعبين الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها في 1992.