«الأبيض» ينتظر 12 لاعباً في تحضيرات «ند الشبا»

معتز الشامي (دبي)

ينتظر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اكتمال عقد اللاعبين بعد التحاق 12 لاعباً بتجمع «الأبيض»، بعد انتهاء الراحة السلبية التي كان قد منحها للاعبي الأندية التي خاضت نهائي الكأس بالإضافة للمباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري، حيث ينتظم لاعبو شباب الأهلي والنصر والوحدة في المعسكر اعتباراً من الغد.

والتحق بالتدريبات منذ اليوم الأول للتجمع يوم 15 مايو الجاري، 16 لاعباً حيث يؤدي المنتخب تدريباته اليومية على ملعب ند الشبا بدبي، حيث يهتم الجهاز الفني بالجوانب اللياقة والرشاقة والتدريبات داخل صالة «الجيم» صباحاً، بالإضافة لمنح الفريق محاضرة نظرية يومية، فيما تكون التدريبات مساء، استعداداً للتجربة الدولية الودية أمام المنتخب الأردني يوم 24 الجاري، والتي تعتبر محطة أخيرة لإعداد المنتخب، لمشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ووفق لائحة التصفيات، يحق لكل اتحاد تسجيل قائمة موسعة لمشوار التصفيات، ولكن قبل المباراة يقدم 23 اسماً فقط، وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد غير نظام التسجيل للمباريات، بسبب مستجدات كوفيد-19، التي أثرت على المباريات، وأدت إلى تأجيل التصفيات حول العالم، فضلاً عن تخوف «فيفا» من الإصابات في صفوف اللاعبين للمنتخبات، وهو ما أدى للسماح لكل منتخب بتسجيل قائمة موسعة، يتم تقليصها فقط لـ23 لاعباً في يوم المباراة.

ويحق للجهاز الفني أن يختار أي 23 لاعباً لكل مباراة في التصفيات من القائمة الموسعة النهائية التي تم تسجيلها بالفعل. وعلمت «الاتحاد» أن لجنة المنتخبات بالتنسيق مع الجهاز الفني سجلت 50 لاعباً في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، تم اختصارها إلى 28 اسماً، تم الإعلان عنهم للتجمع الجاري حالياً بدبي، وقد تمسك مارفيك باستمرار 28 لاعباً مع المنتخب حتى انتهاء التصفيات، حيث سيتم التركيز عليهم ومن ثم المفاضلة بين أفضل 23 منهم لدخول قائمة المباراة، وهو ما سيتحدد مع كل مباراة.

تضم القائمة النهائية 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت، وسبيستيان تيجالي.

ويلعب منتخبنا التصفيات بنظام البطولة المجمعة التي تستضيفها دبي للفترة من 3 وحتى 15 يونيو المقبل، حيث يلتقي يوم 3 يونيو أمام منتخب ماليزيا ثم يواجه تايلاند يوم 7 يونيو، وإندونيسيا يوم 11، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو.

ويحتل منتخب فيتنام صدارة ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات بـ11 نقطة، بينما يحل منتخبنا في الترتيب الرابع بـ6 نقاط، ويتأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة 8 منتخبات هم متصدرو المجموعات الثماني للتصفيات، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثاني.

