خطأ إجرائي يؤجل انتخابات السباحة للمرة الثانية

دبي (الاتحاد)

علمت «الاتحاد» أن خطأً إجرائياً في التواصل مع الاتحاد الدولي للسباحة، تسبب في تأجيل انتخابات اتحاد السباحة، التي كانت مقررة 26 مايو الجاري، وذلك رغم فتح باب الترشح للدورة الجديدة واعتماد قائمة المترشحين للرئاسة والعضوية. ويجتمع مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة سلطان السماحي خلال الأيام المقبلة مع لجنة الإعداد للانتخابات، من أجل تحديد موعد للجمعية العمومية المقبلة، التي يتم خلالها اعتماد تعديلات النظام الأساسي، وبعدها يتم تحديد موعد جديد لعقد جمعية عمومية أخرى، لتحديد موعد إقامة انتخابات الدورة الجديدة، والتي يجب أن تكون خلال 60 يوماً من تاريخ الاجتماع، على أن يتم إخطار الاتحاد الدولي بالموعد الجديد للانتخابات. يذكر أن قرار التأجيل هو الثاني لانتخابات اتحاد السباحة، بعد أن كانت مقررة في مرحلة أولى يوم 21 من أكتوبر الماضي.