جافيريا وصيفاً في المرحلة العاشرة لـ «دراجات إيطاليا»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم فيرناندو جافيريا، دراج فريق الإمارات، أداء قوياً في المرحلة العاشرة من جولة إيطاليا، التي أقيمت على مسار بطول 139كم، انطلاقاً من لاكويلا وصولاً إلى فولينو، ليحل في المركز الثاني خلف منافسه بيتر ساجان «بورا-هانزجروي» الذي فاز في السباق.

وتضمن المسار المستوي نسبياً مسافة تسلق من التصنيف الرابع بطول 6.8كم بدرجة انحدار تبلغ 5%، تسببت في تراجع العديد من أبرز الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، إلا أن جافيريا تمكن بدعم زملائه في الفريق من الحفاظ على مركزه ضمن المجموعة خلال المنحدر الأخير، وصولاً إلى فولينو. ومع الوصول إلى سباق السرعة الأخير، انطلق سيباستيان مولانو في أداء هجومي مع زميله جافيريا الذي كان عالقاً وراء منافسه ساجان، إلا أن مولانو اضطر إلى التراجع في الجزء الأخير من السباق، لينتزع ساجان المركز الأول قبيل يوم الاستراحة الأول في الجولة.

وتعليقاً على النتيجة، قال فيرناندو جافيريا: «قدم منافسي ساجان أداء قوياً في نهاية السباق، ونال فوزاً مستحقاً. وأعتقد أنني قدمت أداء طيباً أيضاً، لكنني كدراج متخصص في سباقات السرعة لست راضياً عن أدائي إلا إذا حققت الفوز. ومع ذلك، أرى أن لياقتي تتحسن، وأنا أتطلع إلى تحقيق الفوز في الأسبوع الثاني من الجولة». كما تمكن ديفيد فورمولو من الحفاظ على مركزه في التصنيف العام، حيث يحتل المركز العاشر، متأخراً بفارق دقيقة وثانيتين عن منافسه إيجان بيرنال (إينيوس-جرينادييرز) الذي يتصدر التصنيف العام.