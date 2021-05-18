صورة ماشاريبوف تُحير جماهير «الفرسان» و«العالمي» !

منير رحومة (دبي)

أثار الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب شباب الأهلي، المعار من النصر السعودي حتى نهاية الموسم الحالي، الجدل في صفوف وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة على حسابه الخاص، وهو يرتدي قميص «العالمي» في أعلى الصورة، وقميص «الفرسان» في أسفلها، يتوسطهما قلب باللون الأصفر وآخر بالأحمر وعلامة استفهام.

وحيرت هذه الصورة جماهير الناديين، خاصة أمام تصريحات مسؤولي الفريقين بتمسكهما باللاعب في الموسم المقبل، حيث أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، بأن ماشاريبوف سيكون أول لاعب يحضر تجمع الفريق استعداداً للموسم المقبل، وأنه سيكون ضمن القائمة الآسيوية، بناء على قرار فني من مدرب الفريق.

وفي المقابل، وعد إبراهيم عبد الملك نائب رئيس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي الجماهير، بأن إدارة «الفرسان» سوف تتمسك باستمرار اللاعب الأوزبكي، بعد أن انسجم مع أجواء الفريق، وقدم الإضافة الكبيرة، وأنها بصدد مناقشة تجديد الإعارة أو شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

ومن جهته كشف ماشاريبوف البالغ من العمر 27 عاماً، أن وكيل أعماله، سيبحث مع إدارتي النصر السعودي وشباب الأهلي، مستقبله خلال المرحلة المقبلة، مبدياً سعادته باللعب في دوري الخليج العربي، وفي نفس الوقت تحمسه لخوض تجربة مع النصر السعودي.

ويذكر أن ماشاريبوف لعب 17 مباراة محلية، منذ انضمامه لشباب الأهلي في الانتقالات الشتوية، وشارك أساسياً في 9 مباريات، وسجل هدفين في الدوري، وصنع أربعة أهداف.