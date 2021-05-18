5 أبطال في 8 مسابقات لموسم كرة الإمارات

معتصم عبدالله (دبي)

أسدل تتويج شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة على حساب منافسه النصر في النهائي 2-1، الستار على موسم 2020- 2021 لكرة الإمارات، والذي يعد الأول في ظل جائحة كورونا، التي تسببت في إلغاء منافسات الموسم الماضي 2019- 2020، باستثناء مسابقة كأس الخليج العربي التي توج بلقبها فريق النصر.

ووضعت رابطة المحترفين، في 17 يونيو 2020، حداً فاصلاً للدوري في الموسم الماضي 2019- 2020 والذي توقفت عجلته عن الدوران بنهاية الجولة 19، لتُعلن عدم استكمال الدوري وإلغاء جميع النتائج والصعود والهبوط، تلاه قرار اتحاد الكرة بعدم استكمال مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم ذاته.

وشهد الموسم الحالي 2020-2021 تنظيم 8 مسابقات على مستوى رابطة المحترفين واتحاد الكرة، عطفاً على عدم إقامة مسابقات المراحل السنية، باستثناء دوري الشباب، توزعت بين 5 أبطال توجوا بألقاب الموسم الثمانية، والذي انطلق في 8 أكتوبر 2020 بمباريات ذهاب الدور الأول في كأس الخليج العربي، وصولاً إلى 16 مايو 2021 بإقامة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة.

وتصدر شباب الأهلي مشهد الألقاب في «موسم ما بعد كورونا»، بتتويجه بنصف ألقاب الموسم في كأس رئيس الدولة على حساب منافسه النصر، بالفوز في النهائي 2-1 على استاد هزاع بن زايد، وكان «الفرسان» دشن ألقابه بالتتويج بلقب كأس سوبر الخليج العربي أمام منافسه الشارقة بالفوز 1-0.

وأضاف شباب الأهلي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين» إلى خزانة ألقابه، بالفوز على منافسه النصر في النهائي بركلات الترجيح 5- 4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يظفر بلقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والذي توج به «الفرسان» للمرة الأولى، بعدما حصد 56 نقطة مقابل 53 نقطة لأقرب منافسيه العين «الوصيف».

في المقابل، عاد الجزيرة إلى واجهة دوري الخليج العربي، بعدما توج بلقبه الثالث في تاريخ «فخر أبوظبي»، بعد منافسة شرسة مع منافسه بني ياس «الوصيف»، وحصد الجزيرة 57 نقطة من 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 6، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات. ودون العروبة اسمه في «قائمة الأبطال»، بعدما توج بلقب دوري الدرجة الأولى برصيد 44 نقطة، وبات العروبة المتأهل إلى دوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى 1991-1992، والأولى في عهد الاحتراف الفريق رقم 20 في تاريخ دوري الخليج العربي «في عهد الاحتراف»، والذي شهد مشاركة 19 نادياً منذ الانطلاقة في 2008- 2009. وتُوج فريق «جلف هيروز» بلقب مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 بعد فوزه على فريق سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية للمسابقة التي شهدت 15 فريقاً، وزعوا على مجموعتين في الدور الأول، ليتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي لُعب بنظام الذهاب والإياب، وصولاً للنهائي من مباراة واحدة حُسمت بتتويج جلف هيروز. ونال فريق الإمارات لقب دوري الشباب في نسخته الأولى، والذي شهد مشاركة 8 فرق من فرق دوري الأولى والمحترفين، وحصد «الصقور» اللقب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل في واحدة مقابل الخسارة في 3 مباريات.