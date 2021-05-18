ختام الموسم.. فرحة الكمالي وحسرة تيجالي!

معتصم عبدالله (دبي)

رسم ختام الموسم الكروي 2020-2021 بين شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس رئيس الدولة، مشاعر مختلفة بين لاعبي الفريقين في ظل سعادة لاعبي «الفرسان» باللقب الثالث في الموسم وتعزيز الرقم القياسي للفريق في عدد مرات الفوز بالكأس الأغلى، وحسرة لاعبي «العميد» على خسارة اللقب الثاني في «الموسم الأبيض»، والذي خرج فيه «الأزرق» خالي الوفاض.

وجسدت مشاعر الثنائي حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، وسبستيان تيجالي مهاجم النصر، التباين بين لاعبي الفريقين، بعدما عايش الثنائي فرحة الفوز باللقب سويةً موسم 2016-2017 بقميص الوحدة إلى جانب ألقاب أخرى قبل أن يفرقهما «الديربي القديم».

وتوج الثنائي الكمالي وتيجالي بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الأولى مع «العنابي» على حساب فريقه النصر في نهائي موسم 2016- 2017، والذي انتهى بفوز الوحدة 3-0 على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي. ومثلت مواجهة نهائي الموسم الحالي فرصة جديدة للتتويج باللقب «الشخصي» الثاني، وهو ما حققه الكمالي مع «الفرسان»، وفشل فيه تيجالي مع «العميد».

وحصد الكمالي (32 عاماً)، في موسمه الأول مع «الفرسان» ثلاثة ألقاب على التوالي في كؤوس السوبر، والخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، مقابل تتويجه بـ 7 ألقاب مع الوحدة في 14 موسماً مع الفريق الأول منذ موسم 2006-2007 وحتى موسم 2019-2020.

وشملت ألقاب الكمالي مع «العنابي» الفوز بلقب الدوري 2009-2010، والسوبر2011-2012، كأس الخليج العربي 2015-2016، وكأس رئيس الدولة 2016-2017، وكأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي 2017-2018، وكأس سوبر الخليج العربي 2018-2019، قبل أن يظفر بثلاثية تاريخية في موسمه الأول مع «الفرسان». في المقابل، ظفر تيجالي بخمسة ألقاب مع «العنابي» خلال 7 مواسم قضاها مع فريقه السابق، بداية بكأس الخليج العربي 2015-2016، وكأس رئيس الدولة 2016-2017، وكأسي الخليج العربي والسوبر 2017-2018، والسوبر مجدداً 2018- 2019 مع الوحدة، قبل أن يخسر فرصة التتويج بلقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة مع «العميد» في الموسم الحالي 2020-2021.

ورأى الكمالي أن التتويج بالألقاب الثلاثة مع «الفرسان» في الموسم الحالي «رد على المشككين»، وأوضح: الكثير من الانتقادات لاحقتني في الفترة الماضية قبل انتقالي إلى شباب الأهلي، وتحدث البعض أيضاً عن أن أعمار لاعبي دفاعي شباب الأهلي الكبيرة، وأعتقد أن ما تحقق في الموسم الحالي رد في الملعب على كل المنتقدين.

في المقابل، كشف تيجالي في وقت سابق عن أن شعور الحزن على ضياع لقب كأس الخليج العربي بالخسارة بركلات الترجيح أمام شباب الأهلي ما يزال يلازمه، وقال: حتى إلى اليوم ما زلت أشعر بالحزن حينما أتذكر ليلة نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، طموحي كان كبيراً في التتويج بأول ألقابي مع النصر، وصلت إلى نهائيين في موسمي الأول مع «العميد»، أخفقنا في النهائي الأول ورغبتنا كانت التعويض في النهائي الثاني.