«الذئاب» يفقد «مخالبه» بعد الهبوط!

فيصل النقبي (الفجيرة)

يفقد فريق الفجيرة عدداً من أبرز لاعبيه بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، وخاصة على صعيد المواطنين والأجانب. ويسعى «الذئاب» إلى ترتيب صفوفه جيداً، وذلك من أجل عودة سريعة لمصاف أندية المحترفين.

وتواجه هذه المساعي صعوبة كبيرة بعد تأكد رحيل خليل خميس «كابتن» الفريق الذي وقع عقداً مع الشارقة، كما رحل المدافع حمدان ناصر عائداً إلى شباب الأهلي، كما لم يجدد إبراهيم المنصوري مع الفريق حتى الآن وهو لاعب وسط محوري مع بلال يوسف الذي تأكد خروجه من الفريق، حيث من المنتظر أن يوافق على عرض احترافي من العروض التي وصلت له من ثلاثة أندية من المحترفين، كما وقع مدافع عبدالله ناصر مع النصر.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، فقد حصل المهاجم السويدي صاموئيل على عرض من أحد أندية دوري الخليج العربي، وكذلك دخلت أندية في مفاوضات مع المهاجم التونسي فراس بلعربي.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة الفجيرة قريباً من أجل بحث ترتيبات الموسم المقبل، والاتفاق على النقاط الرئيسية في إعداد الفريق للموسم الجديد.