لاماس ولوبيز يغادران خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

خرج البرازيليان رامون لوبيز وبرونو لاماس من حسابات الجهاز الفني لفريق خورفكان، الذي يقوده البرازيلي كايو زاناردي، حيث تقرر عدم التجديد لهما في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي.

ولم تحسم إدارة الشركة موقف البرازيلي الثالث دودو، حيث ما زالت المفاوضات معاه مستمرة من أجل توقيعه لعقد جديد، يضمن استمراره مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.

وعلى صعيد المواطنين، فقد اقتربت الإدارة من الظفر بخدمات مدافع مواطن شاب من نادٍ كبير، بنظام الإعارة وتسعى لاستقطاب مدافعين جدد مواطنين للفريق.

