«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون المشترك مع اتحاد الدراجات



الشارقة (الاتحاد)

بحث مجلس الشارقة الرياضي مع اتحاد الدراجات سبل التعاون وتعزيز الجهود المشتركة، بما يصب في صالح الارتقاء باللعبة وتطويرها على مستوى الإمارة الباسمة والأندية، وذلك خلال لقاء عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، مع منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات بمقر المجلس، بحضور ياسر عمر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، للتفاكر حول الخطط العامة التي يمكن تنفيذها بين الجانبين، ومناقشة المقترحات المختلفة، وتشجيع تقدم رياضة الدراجات في الإمارة وزيادة أعداد ممارسيها، وتشجيع الأندية على جذب اللاعبين.

وبهذه المناسبة، قال عيسى هلال الحزامي: حرصنا من خلال اللقاء المشترك على تأكيد الترحيب بالتعاون مع اتحاد الدراجات، وعكس اهتمام المجلس بهذه الرياضة والارتقاء بها، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ودعمهم المستمر للرياضة والرياضيين.

أضاف: هدفنا في المجلس دائماً التعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية والتكاتف يداً بيد للتطوير والوصول إلى أعلى مستويات النجاح، نقدر الجهود المبذولة في نشر هذه الرياضة على مستوى الدولة بشكل عام، ومستوى الإمارة بشكل خاص، ما يدفعنا للاهتمام بكل السبل التي تتيح التقدم لهذه الرياضة عبر البطولات المشتركة، وتنظيم مختلف الأحداث واستقبال الفعاليات التي تسهم بدورها في زيادة عدد ممارسي هذه اللعبة وتوسيع قاعدتها في الإمارة الباسمة، ونرحب بخطط وجهود الاتحاد بما يساهم في تحقيق الأهداف والتقدم باسم الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، خصوصاً مع توافر كل المقومات في الإمارة والأندية، بما يسهم في استقطاب اللاعبين لممارسة هذه اللعبة. بدوره، تقدم منصور بوعصيبة بالشكر لرئيس المجلس على اللقاء المثمر، مبيناً أنه يخدم رؤية اتحاد الدراجات في العمل على تطوير هذه اللعبة بشكل عام، والتركيز عليها في إمارة الشارقة بشكل خاص، حيث تبرز الإمكانيات العالية للإمارة على مستوى الأندية وتوافر البنى التحتية والاهتمام الفائق بالرياضة، مما يعزز من فرص النجاح في نشر اللعبة وتشجيع مختلف الفئات على الإقبال عليها، وكذلك نجاح كل الأحداث الرياضية والبطولات المرتبطة برياضة الدراجات. واختتم قائلًا: يقوم المجلس بدور كبير على مستوى نهضة الرياضة بالإمارة الباسمة، وواثقون من التقدم والتميز بشكل أكبر لرياضة الدراجات من خلال التعاون المستمر مع المجلس، من أجل عكس ذلك على اللعبة واكتشاف المواهب والأبطال لتحقيق الطموحات التي يصبو لها الاتحاد والمجلس معاً، ما يمنحنا المزيد من الحماس لاستمرار التعاون مع المجلس والأندية وتقدير جهودها عبر فرق المراحل السنية المختلفة برياضة الدراجات.

