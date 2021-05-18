المرزوقي يعتذر عن منصب مدير منتخب اليد

رضا سليم (دبي)

اعتذر علي المرزوقي مدير منتخبنا الوطني لكرة اليد عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، وقدم برسالة اعتذار رسمية لاتحاد اللعبة، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، مقدماً الشكر إلى الاتحاد والأندية على تعاونهم الفعال معه خلال الفترة التي عمل فيها على مستوى منتخبات الناشئين والشباب والرجال. كان المرزوقي قد تولى منصب إداري منتخب الناشئين عام 2008، حيث شارك المنتخب في التصفيات الآسيوية في سنغافورة، وبعدها المشاركة في البطولة الآسيوية بكوريا الجنوبية التي حصل فيها منتخب الناشئين على المركز الرابع، وكان إدارياً أيضاً لمنتخب الناشئين عام 2010 في البطولة الآسيوية التي استضافتها نادي الجزيرة، وأكمل المسيرة مع منتخب الناشئين الذي شارك في الأولمبياد المدرسي في لبنان عام 2011 وحققنا الميدالية البرونزية، وتولى مهمة مدير منتخب الشباب عام 2012، وشارك معه في البطولة الآسيوية التي أقيمت بالدوحة. وتولى المرزوقي مهمة مدير منتخب الرجال بداية من عام 2016 حتى تقدم بطلب الاعتذار حيث تواجد مع منتخبنا في البطولة الآسيوية في كوريا الجنوبية 2018 وحصل المنتخب على المركز السابع، وفي عام 2020 تواجدت مع المنتخب في البطولة الآسيوية الأخيرة التي احتضنتها دولة الكويت وحققنا المركز الخامس.

