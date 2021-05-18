تغييرات كبيرة في الطريق إلى «فارس الظفرة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تشهد الفترة المقبلة تغييرات كبيرة في فريق الظفرة على صعيد اللاعبين والجهاز الفني، بحسب مصادر مطلعة في النادي، وينتظر أن تحسم إدارة النادي خلال الأيام المقبلة، جميع الترتيبات المتعلقة بالفريق الأول، وتضع النقاط على الحروف قبل الشروع في الترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد.

وأولى الخطوات المرتقبة التعاقد مع مدرب جديد، يخلف السوري محمد قويض، الذي تسلم المهمة منتصف الموسم الحالي، بينما يكتنف الغموض مصير اللاعبين المنتهية عقودهم ومن منهم سيتسمر أو يرحل عن النادي، حيث تنتهي عقود اللاعبين الأجانب: المغربي عصام العدوة والهولندي ميخاييل روشفيل والإسباني بيدرو كوندي، المعار من نادي شباب الأهلي، بجانب الأرجنتيني بيدرو باخلوف المعار من نادي الوحدة.

وسيكون السنغالي ماكيتي ديوب، الوحيد الذي سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو 2022، أما على صعيد اللاعبين المواطنين، فقد انتهت عقود كل من مسلم فايز وسهيل المنصوري، بجانب مسعود سليمان الذي وقع رسمياً لنادي خورفكان عقداً مدته 3 سنوات، بدءاً من الموسم الجديد.

ومن واقع الظروف التي عاشها الفريق بالدوري، فإنه يحتاج إلى عملية ترميم واستقطاب عدد من اللاعبين في عدد من خطوط اللعب، ليكون في حال أفضل الموسم الجديد، الذي سيكون التحدي فيه كبيراً، وحتى لا تتجدد فيه تجارب الفريق بالمصارعة على البقاء، والتي ظلت سمة ملازمة له في عدد من مواسمه بدوري الخليج العربي، لكن الوضع المالي للنادي والموازنة التي ستكون أقل عن المواسم السابقة، ستلعب دوراً مهماً في الاحتفاظ ببعض اللاعبين المنتهية عقودهم، أو اللجوء لاستقطابات جديدة تكون واقعية وفقاً لظروف النادي وموارده، بحيث لا تحمله أعباء إضافية.

وأفلت الظفرة هذا الموسم من دائرة الخطر بقليل وبحصاد يعتبر أقل ثاني حصاد له في المواسم الـ5 الأخيرة بعد موسم (2017 - 2018)، الذي جمع فيه 18 نقطة فقط وحل بالمركز الـ10، بينما أنهي الموسم الحالي في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.