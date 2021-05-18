«المنقذ» لياندرو.. «مطلب جماهيري في عجمان»

رضا سليم (دبي)

دخل البرازيلي لياندرو سباداسيو دائرة الضوء وتحول إلى نجم الشباك في الأمتار الأخيرة، بعدما سجل هدف الفوز على الفجيرة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، وهو الهدف الذي أبقى «البرتقالي» في دوري المحترفين للموسم الخامس على التوالي، وبات لياندرو مطلباً جماهيرياً، لاستمراره مع الفريق لموسم آخر وتجديد استعارته بعدما ارتفعت أسهمه كثيراً هذا الموسم مع الفريق.

اهتم الإعلام البرازيلي باللاعب والهدف الذي أبقى فريقه في الدوري، حيث وصفه بـ «المنقذ» ونشر موقع «جلوبو سبورت» البرازيلي صوراً وفيديوهات للاعب وهو يحتفل مع زملائه وأيضاً يرفع قميصه رقم 11 بعد نهاية المباراة.

وقال لياندرو: أنا سعيد جداً بالهدف لأنه كان هدفاً مهماً جداً في مسيرتي، وأشكر زملائي اللاعبين على أدائهم في الميدان والقتال والتمسك بأمل الفرصة الأخيرة، كما أشكر إدارة نادي عجمان على الدعم الذي قدمه لي وسعادتي كبيرة في مساعدة عجمان على البقاء، وقد بدأت العطلة بعد موسم طويل وسنرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة.

وسجل لياندرو لاعب فلومينينسي السابق 3 أهداف مع عجمان منذ انتقاله إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية قادماً من شباب الأهلي، كان الأول له في مرمى الوصل، والهدف الثاني في مرمى خورفكان ولعب مع «البرتقالي» 785 دقيقة خلال 12 مباريات.

وتألق لياندرو (21 عاماً) مع شباب الأهلي في دوري تحت 21 سنة في موسم 2019-2020، ولعب 1605 دقائق في 19 مباراة وسجل 15 هدفاً، وضعته في المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين عن علي عيد اليحيائي الذي تصدر قمة الهدافين برصيد 17 هدفاً، فيما لعب لياندرو هذا الموسم 862 دقيقة في 12 مباراة وسجل 3 أهداف، ليصل إجمالي الدقائق التي لعبها في موسمين 2528 دقيقة في 29 مباراة، فيما لعب 51 دقيقة في مباراتين بكأس الخليج العربي مع شباب الأهلي وعجمان خلال موسمين.