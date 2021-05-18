الوحدة يبحث تعزيز «اليسرى» بأمر تين كات!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حدد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة احتياجات الفريق قبل مغادرته إلى بلاده، في إجازة بعد نهاية الموسم، والتي تتلخص في استقطاب ظهير أيسر مواطن ووسط مهاجم يجيد اللعب في الجهة اليسرى، ويكمل عقد أجانب الفريق السوري عمر خريبين، والبرازيلي جواو بيدرو، والكوري الجنوبي لي ميونج الذي ما زال الغموض حول إكماله عقده حتى نهاية الموسم المقبل، أو رحيله واستقطاب أجنبي آخر بدلاً منه، وإن كان الأرجح استمراره مع الفريق.

ويسعى الوحدة للمنافسة بقوة على دوري الخليج العربي في الموسم المقبل، وهو الهدف الأول الذي تم تحديده مع المدرب تين كات عندما تم التعاقد معه في مارس الماضي، خلفاً للصربي فوك رازوفتيش، بحسب المدرب الهولندي الذي جاء التعاقد معه حتى يونيو 2022.

وقاد تين كات «العنابي» في 11 مباراة بدوري أبطال آسيا ودوري الخليج العربي، فاز 7 وتعادل في 3، بينما خسر مباراة واحدة فقط، وجاءت 7 مباريات منها في دوري الأبطال، بدءاً بمواجهة الزوراء في الملحق، ثم المباريات الست بالمجموعة الخامس من المسابقة القارية، والتي تأهل الفريق فيها بجدارة إلى دور الـ16 كأفضل الثواني، بعدما نجح في العودة من بعيد بعد خسارة وتعادل، ليحقق 4 انتصارات متتالية منحته 13 نقطة ليحجز مقعده في الدور الثاني الذي يواجه فيه الشارقة سبتمبر المقبل.

