إدارة نادي الإمارات تقدم استقالتها إلى أحمد بن صقر القاسمي

رأس الخيمة (الاتحاد)

قدم مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة محمود حسن الشمسي استقالة جماعية من مجلس النادي إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، وأكد الشمسي أن مجلس الإدارة للنادي قدم استقالته الجماعية بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس في النادي، ورفعوا تقريراً مفصلاً تضمن أبرز أعمالهم خلال المواسم الماضية، كما تضمن التقرير أبرز العقبات التي واجهت الإدارة سواء كانت داخلية أو خارجية. كما أشار الشمسي أن الاستقالة جاءت لظروف خاصة، وقبل انتهاء فترة المجلس الممتدة حتى أغسطس القادم، كما أشار ولرغبة أعضاء مجلس الإدارة في فتح المجال أمام إدارة جديدة لخدمة النادي، منوهاً إلى أن نادي الإمارات به من الكفاءات القادرة على النهوض بأهدافه والارتقاء بمختلف الفعاليات والأنشطة التي ينفذها. وعبر الشمسي عن رضاه التام لما قدمه هو ومجلس الإدارة من جهد لتفعيل مختلف أهداف النادي وعودته إلى دوري الخليج العربي، كما أن الإدارة حققت العديد من الإنجازات والمشاريع والبنية التحتية التي ستحقق مردوداً إيجابياً للنادي في القريب العاجل، موضحاً أن استقالته من مجلس الإدارة لا تعني ابتعاده عن النادي بل على العكس، مؤكداً أنه سيظل وفياً لنادي الإمارات، وسيقف ويدعم القيادات الرياضية القادمة التي ستقود نادي الإمارات مستقبلاً. ودعا الشمسي الجماهير إلى الوقوف مع النادي وتغليب المصلحة العامة، شاكراً جميع من وقف ودعم مجلس إدارته خلال فترة ترأسه لمجلس الإدارة، وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة القادم وأنه سيقدم كل ما في وسعه، وسيكون سنداً لهذا المجلس حتى يحقق النادي الغايات المرجوة.