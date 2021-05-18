هاري كين يطلب «الرحيل الآمن» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت مصادر صحفية وثيقة الصلة بالنجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام، النقاب عن أنه أبلغ إدارة السبيرز برغبته في الرحيل هذا الصيف، بعد أن أصبح في حالة إحباط دائم لعدم قدرة فريقه على المنافسة بقوة على أعلى مستوى احترافي وفشله في الفوز بالبطولات والألقاب في بلده، وفقدانه الأمل في التأهل للعب في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بعد أن ابتعد كثيراً عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي «البريميرليج». وأوضحت نفس المصادر أن إدارة توتنهام كانت أبدت تحفظها على عدة عروض لهداف الفريق، ولكن كين يأمل هذه المرة في أن يعيد مسؤولو النادي النظر في موقفهم، وألا يقفوا في طريقه وأن يسمحوا له بالرحيل الآمن ومن دون مشكلات، خلال الميركاتو الصيفي القادم، ولكن المصادر نفسها ذكرت أن دانييل ليفي المدير التنفيذي للنادي سيطلب مبلغاً ضخماً من أي ناد يتقدم لشراء كين الذي يرتبط مع توتنهام بعقد ينتهي في عام 2024، ويتضمن شرطاً جزائياً كبيراً.وقالت المصادر القريبة من كين إنه حريص على حل مسألة رحيله قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» في الحادي عشر من شهر يونيو القادم، حتى يتسنى له التركيز مع منتخب بلاده، وإن كانت اعترفت في الوقت نفسه بصعوبة إنهاء هذا الملف قبل نهاية الصيف. ولم تتحدث المصادر نفسها عن اهتمام ريال مدريد أو برشلونة بالحصول على خدمات نجم الكرة الإنجليزية وهدافها. من جانبه، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن كين لن يغادر إنجلترا، في حالة رحيله، وإنما ستتجه إليه أنظار أندية القمة الإنجليزية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، نظراً للقدرة المالية الكبيرة لهذه الأندية، ولكونها تبحث عن مهاجمين سوبر. ولكن الموقع استبعد في نهاية المطاف مانشستر يونايتد بعد أن جدد عقد مهاجمه الأوروجواياني إدينسون كافاني، ولأن الشياطين الحمر يركزون أكثر في الوقت الحالي على التعاقد مع الجناح الأيمن الإنجليزي جادون سانشو المتألق مع بروسيا دورتموند الألماني. ويحتل كين صدارة الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، برصيد 22 هدفاً لكل منهما. وسجل كين 32هدفاً وصنع 16هدفاً في 47 مباراة لعبها في مختلف المسابقات التي شارك فيها فريقه هذا الموسم، ما يجعله أحد أهم الهدافين في أوروبا في الوقت الحالي.