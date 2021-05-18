راؤول جاهز لخلافة زيدان في «الريال»

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي تردد فيه اسم النجم الإسباني الأسطورة راؤول جونزاليس لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لريال مدريد، أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن هذا النجم الذي ارتدى القميص رقم 7 لاعباً، مطلوب بشدة من نادي إنتراخت فرانكفورت الذي يلعب في الدوري الألماني «البوندسليجا»، وأنه معجب بصفة شخصية بالتدريب في هذا الدوري، الذي سبق له اللعب فيه مع فريق شالكه، بعد رحيله عن النادي الملكي. ويعتبر راؤول نفسه ابن نادي ريال مدريد، وهو المدير الفني الحالي لفريق الرديف المعروف باسم «لوكاستيا»، والذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، ويقوم معه بعمل جيد، مثلما سبقه إلى هذا المنصب الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني الحالي للفريق الأول، ولهذا يتوقع الكثيرون أن يكون راؤول الخليفة المنتظر لزيدان كمدير فني للفريق الأول.راؤول (43سنة) رد في صحيفة ماركا على شائعات رحيله إلى إنتراخت فرانكفورت، مؤكداً رغبته في البقاء في ريال مدريد، وخاصة في ظل ما تردد عن إمكانية خلافته لزيدان في حال رحيله بنهاية الموسم، وقال إنه لن يغادر مدريد في الوقت الحالي، وعلق قائلاً: إنه بيتي وأريد أن أكون موجوداً فيه، وتلك ليست اللحظة المناسبة للحديث عن المستقبل أيا كان. وأضاف قائلاً: تعلمت الكثير هذا العام مع فريق لوكاستيا.. وأنا أعتبر نفسي موظفاً في النادي. ومنذ أن قررت أن أصبح مدرباً منذ ثلاث أو أربع سنوات، أرى أنه من الأفضل لي أن أكون مدرباً في بيتي لأكتسب الخبرة اللازمة بأفضل طريقة. باختصار شديد.. أنا ابن هذا النادي وسعيد ومتشوق للاستمرار فيه، وهي إشارة واضحة - على حد قول صحيفة ماركا - إلى أنه يرغب بالفعل في تولي قيادة الفريق الأول خلفاً لزيدان.