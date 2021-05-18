الطقس يؤجل انطلاقة «دلما التاريخي» إلى الخميس

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تأجيل موعد انطلاقة النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي إلى الخميس بدلاً من الغد، وذلك بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الذي أكد تعثر إقامة السباق صباح الغد بسبب بطء سرعة الرياح، كما أشار التقرير إلى أن الانطلاقة ستكون صباح الخميس. وتحدد حالة الطقس وسرعة الرياح إمكانية إقامة سباقات المحامل الشراعية التي تعتمد دوماً في تحركها على اتجاه الرياح. وكان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت قد أعلن الأربعاء موعداً لإقامة النسخة الرابعة من سباق دلما التاريخي، كما أعلن النادي عن تحديد يومي الخميس أو الجمعة المقبلين كموعدين بديلين في حال تعثر إقامة السباق الأربعاء ووجود مستجدات على حالة الطقس، وهو ما حدث بالفعل. ويقام سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.