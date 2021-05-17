جماهير الريال تفضل راؤول عن لوف وأليجري لقيادة «الملكي»!

مدريد (د ب أ)

أظهر استطلاع للرأي اليوم الاثنين أن أغلب جماهير نادي ريال مدريد الإسباني تفضل تولي النجم السابق للفريق راؤول جونزاليس منصب المدير الفني حال رحيل المدرب الفرنسي الحالي زين الدين زيدان.

وفي الوقت الذي أثيرت فيه تكهنات حول إمكانية تولي ماسيميليانو أليجري تدريب النادي «الملكي» حال رحيل زيدان، فإن جماهير العملاق الإسباني تميل إلى جونزاليس الذي يتولى حالياً تدريب الفريق الرديف لريال مدريد.

وشارك 150 ألف شخص في استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «ماركا» الإسبانية واسعة الانتشار، ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، حيث صوت 57% من المشاركين لصالح تولي راؤول المسؤولية.

وصوت 17% لصالح يواكيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا في الوقت الذي صوت فيه 16% من المشاركين في الاستطلاع ضد تعيين راؤول أو لوف أو أليجري.

وعبر 10% من المشاركين عن رغبتهم في إسناد المسؤولية إلى أليجري الذي لم يسند إليه تدريب أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس الإيطالي في 2019. وذكرت «ماركا» أمس «الأحد» أن زيدان أخبر لاعبيه بالفعل أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن زيدان أخبر لاعبيه بقراره قبل المواجهة أمام إشبيلية الأسبوع الماضي، وأكد لهم أنه فكر طويلاً وملياً بشأن هذا القرار وأنه قرار نهائي، حيث يرى أن وقته في ريال مدريد قد انتهى، وأنه حان الوقت للتنحي.

