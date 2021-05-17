«تقرير الطقس» يحدد موعد انطلاقة «دلما التاريخي»



مصطفى الديب (أبوظبي)

يحدد تقرير المركز الوطني للأرصاد في الثالثة من بعد ظهر غد الثلاثاء موعد انطلاقة النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي، وما إذا كان سيقام صباح الأربعاء، أم سيتم تأجيله لصباح الخميس، وذلك بالتنسيق مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت،

وتحدد حالة الطقس وسرعة الرياح إمكانية إقامة السباق وموعد الانطلاقة. وكان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت قد أعلن الأربعاء المقبل موعداً لإقامة النسخة الرابعة من سباق دلما التاريخي بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والزلازل، كما أعلن النادي عن تحديد يومي الخميس أو الجمعة المقبلين كموعدين بديلين في حال تعثر إقامة السباق الأربعاء ووجود مستجدات على حالة الطقس.

ويقام سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.