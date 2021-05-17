ساجان يفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إيطاليا للدراجات

روما (رويترز)

فاز السلوفاكي بيتر ساجان من فريق بورا-هانزجروهه بالمرحلة العاشرة لسباق إيطاليا للدراجات التي أقيمت اليوم، وتفوق بطل العالم ثلاث مرات على الكولومبي فرناندو جافيريا في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 139 كيلومتراً من لاكويلا إلى فولينيو بعد أن نجح فريقه في إبعاد بعض المنافسين البارزين في الجزء الأخير من المرحلة.واحتل الإيطالي ديفيد سيمولاي المركز الثالث، واحتفظ الكولومبي إيجان بيرنال، الذي انتزع صدارة الترتيب العام يوم الأحد، بمركزه متفوقاً بفارق 14 ثانية على غريمه الرئيس ريمكو إيفينبويل.

