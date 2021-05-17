مانشيني يمدد عقده مع منتخب إيطاليا حتى 2026

روما (رويترز)

قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني مدد عقده حتى 2026، وكان من المقرر أن ينتهي عقد مانشيني السابق بعد كأس العالم 2022 وسيبقى الآن للنسخة التالية في 2026. وقال جرافينا «نرغب في الحفاظ على استقرار المنتخب. إضافة إلى سعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه، لقد عمل مانشيني بكفاءة خلال عامين واستكمال المشروع ضروري احتراما لجماهيرنا». وتعاقد الاتحاد الإيطالي مع مانشيني لتدريب المنتخب في مايو 2018 بعد اخفاق الفريق الوطني في التأهل لكأس العالم. وقاد المدرب البالغ عمره 56 عاما المنتخب في 28 مباراة وفاز في 19 وخسر مرتين. وساعد إيطاليا على التأهل لبطولة أوروبا قبل ثلاث مباريات من النهاية بعد فوزه بكل المباريات العشر في التصفيات. كما قاد إيطاليا لبلوغ الدور قبل النهائي لدوري الأمم حيث سيلاقي إسبانيا في اكتوبر الماضي، وقال مانشيني «السعادة لا تسعني بهذا التمديد. نحاول مواصلة ما بدأناه من عمل مثمر. هذا الفريق الذي عكفنا على تجهيزه سويا يمنحني الكثير من الرضا والتفاؤل بشأن المستقبل». وتابع «سنخوض بطولة أوروبا والمرحلة الأخيرة في دوري الأمم وكأس العالم في غضون عام. هدفنا الفوز رغم صعوبة المهمة ونحتاج لبعض الحظ». وأوقعت قرعة بطولة أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يولي إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا، وتستضيف إيطاليا المباراة الافتتاحية في روما أمام تركيا.

