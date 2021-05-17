الريال يتصدر تصنيف العلامة التجارية الأغلى عالمياً

دبي (الاتحاد)

احتفظ نادي ريال مدريد بصدارة التصنيف للعلامة التجارية الأغلى في العالم للعام الثالث على التوالي، ويطارده برشلونة، فيما جاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث ومانشستر سيتي رابعاً، وبايرن ميونيخ خامساً في قائمة الـ 50 نادياً في العالم.

وتصدر نادي ريال مدريد تصنيف العلامات التجارية لأندية كرة القدم الأغلى في العالم لعام 2021 الذي أعدته شركة الاستشارات المتخصصة «براند فاينسس»، وذلك بقيمة 1.276 مليار يورو، يليه برشلونة بقيمة 1.266 مليار يورو. ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بقيمة 1.13 مليار يورو ومانشستر سيتي رابعاً بقيمة 1.11 مليار يورو وبايرن ميونيخ خامساً بقيمة 1.06 مليار يورو.

وكشف التقرير أن وباء كورونا تسبب في خسارة العلامات التجارية للأندية ما يقرب من 3 ملايين يورو «2.926 مليون يورو». ويحتفظ ريال مدريد بترتيبه كأول ناد إسباني من حيث القيمة الاقتصادية (3.130 مليار يورو) للعام الثالث على التوالي بلقب العلامة التجارية الأغلى لنادي كرة قدم في العالم على الرغم من أن الأزمة الصحية جعلته يفقد 10.1% من قيمة علامته التجارية.

ومنذ عام 2012 كان العام الماضي هو الأول الذي انعكس فيه اتجاهه التصاعدي تمكن النادي الذي يترأسه فلورنتينو بيريز من مضاعفة هذه القيمة (684 مليون يورو) في السنوات العشر الماضية. ويضم التصنيف 5 أندية إسبانية أخرى هي أتلتيكو مدريد في المركز 13 بقيمة 445 مليون يورو وإشبيلية في المركز 23 بقيمة 178 مليون يورو وفالنسيا 34 بقيمة 129 مليون يورو وأتلتيك 43 بقيمة 110 مليون يورو وفياريال 44 بقيمة 106 مليون يورو بين 50 نادياً في العالم.

وكان إشبيلية النادي الوحيد بين الأندية الإسبانية الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بزيادة قدرها 12% حيث تقدم 9 مراكز (من 32 إلى 23). وتعد إسبانيا الدولة الثانية التي تساهم بأكبر نسبة من حيث قيمة العلامات التجارية بعد نسبة 43% التي تساهم بها المملكة المتحدة، وتمثل الأندية الإسبانية 20% من القيمة الإجمالية للأندية الـ 50 وانخفضت مساهمتها في القيمة الإجمالية للتصنيف بنسبة 11% مقارنة بعام 2020.

وتؤكد التقرير أن مانشستر يونايتد لا يزال ثالث أكثر الأندية قيمة 1.13 مليار يورو على الرغم من معاناته من انخفاض بنسبة 14 %، وحقق نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي أكبر نمو في قيمة علامته التجارية بنسبة 35 %. وأشار التقرير أيضاً إلى أن مشروع دوري السوبر الأوروبي كان له تأثير سلبي على قوة العلامة التجارية للأندية الـ 12 المشاركة فيه بخسارة أكثر من 600 مليون يورو من قيمتها الإجمالية.