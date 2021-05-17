شباب الأهلي يجدد عقد سعود عبد الرزاق

دبي (الاتحاد)

دشن شباب الأهلي بطل «الثلاثية» هذا الموسم، استعداداته للموسم الجديد مبكراً، بتجديد عقود لاعبيه الشباب، الذين يمثلون مستقبل الفريق، وذلك بتمديد عقد سعود عبد الرزاق حتى 2025.

ولعب سعود 6 مباريات هذا الموسم في مسابقات المحترفين، بالإضافة إلى 10 مباريات في دوري تحت 21 سنة، ويعد من العناصر الشابة التي تدعم الصفوف، ويتم الاستعانة بها بشكل تدريجي.

ومن المنتظر أن تفتح إدارة شباب الأهلي ملف عقود اللاعبين مع المدرب مهدي علي خلال الأيام المقبلة بهدف التعرف على متطلبات الجهاز الفني، وتوفير كل الإمكانات أمام الفريق لدخول الموسم الجديد بقوة وتفادي ما حدث في هذا الموسم عندما تعثر في الانطلاقة، وفقد العديد من النقاط التي أبعدته عن سباق المنافسة على درع الدوري.