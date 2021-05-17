

لندن (د ب أ)

أكد برندان روجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه ينتظره المزيد من العمل في إطار الاستعداد للمواجهة الجديدة أمام تشيلسي.

وفاز ليستر على تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل على ملعب ستامفورد بريدج بهدف دون رد أمس الأول السبت ليتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، وتتجدد المواجهة بين الفريقين غداً «الثلاثاء» في مباراة حاسمة في إطار الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن روجرز قوله: شعور مذهل عندما تتمكن من إعطاء شيئاً للجماهير لم تحصل عليه من قبل، الشعور بالإنجاز كان رائعاً بالنسبة للجميع.

وأضاف: لقد استمتعنا باللحظة، لكن علينا أن نتحول سريعاً الآن وأن نقوم بالعمل المطلوب. ويحتل ليستر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن تشيلسي، قبل جولتين من نهاية الموسم، ولكن الفوز الدرامي الذي حققه ليفربول، أمس الأحد، على وست بروميتش ألبيون فرض المزيد من الضغوط على الفريقين.

وأوضح روجرز: تحدثنا في الأمر من قبل، كنا ندرك أننا ليس لدينا أي أفضلية في أجندة المباريات، بالتأكيد كان من الممكن أن نلعب يوم «الأربعاء»، لكننا سنلعب الثلاثاء؛ لذا علينا أن نكون مستعدين.

وختم بالقول: بالطبع هي مواجهة أخرى صعبة، لقد حصلنا على راحة بالأمس، وننهي استعداداتنا اليوم، ثم سنتطلع لمباراة مساء الغد.