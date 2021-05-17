صحف إسبانيا تتحدث عن رحيل كومان وترشح تشافي لقيادة برشلونة!

مدريد (أ ف ب)

تطرّقت الصحف الإسبانية إلى رحيل وشيك لمدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بعد موسم واحد مع الفريق «الكتالوني»، وأشارت إلى أن أسطورة الفريق السابق ومدرب السد حالياً تشافي هرنانديز هو المرشح الأبرز لخلافته.

وكان برشلونة فقد أي إمكانية بإحراز اللقب، بسقوطه المفاجئ على ملعبه أمام سلتا فيجو 1-2 أمس «الأحد»، في حين اكتفى الفريق بالتتويج بكأس إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو الشهر الماضي.

ورأت صحيفة «سبورت» بأن تشافي الذي سيتواجد هذا الأسبوع في برشلونة في إجازة، سيجتمع بمسؤولي النادي للبحث في إمكانية توليه منصب المدرب اعتباراً من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن محور محادثات تشافي سيتعلق بهيكلية النادي لأنه يملك تصوراً معيناً للفريق الأول ويريد ترك بصمة في النادي الكتالوني، كما فعل قبله المدربان الهولندي فرانك رايكارد وبيب جوارديولا.

وكان تشافي جدّد قبل أيام قليلة عقده مع السد لعامين إضافيين حتى عام 2023، لكن مع إشارة بعض المعلومات إلى أن العقد الجديد يتضمن بنداً خاصاً يسمح له بترك النادي القطري في حال تلقيه عرضاً من برشلونة.