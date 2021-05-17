عبد العزيز هيكل: الكأس أفضل «عيدية» لجمهور شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

اعتبر عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي أن التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، أفضل عيدية قدمها اللاعبون لجمهورهم في ختام الموسم، حيث تزامن الفوز باللقب مع احتفالات عيد الفطر المبارك، مما زاد من فرحة حصد الكأس الغالية.

كما أكد أن لاعبي «الفرسان» دخلوا النهائي بإصرار كبير لإسعاد الجمهور في أول حضور له للمباريات بعد غياب طويل، مهنئاً زملاءه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، والمشجعين باللقب الثالث الذي يتوج به الفريق في هذا الموسم.

وأضاف مدافع شباب الأهلي أن اللاعب الذي يرتدي قميص شاب الأهلي، يلعب دائماً من أجل الألقاب والبطولات، وأن هذا ما يستوجب تقديم أفضل ما عنده لإسعاد الجماهير والوصول إلى منصات التتويج.



ووعد مشجعي الفريق بأن يكون الموسم المقبل أكثر نجاحاً، خاصة أن فريقه سيدشن المشوار بخوض مباراة كأس السوبر.