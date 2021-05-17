عبد المجيد حسين إلى جماهير «الفرسان»: «فالكم» البطولات المحلية والخارجية الموسم المقبل

منير رحومة (دبي)

وعد عبد المجيد حسين عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، جماهير الفريق بالمزيد من التتويجات في الموسم المقبل، بفضل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريق، والأجواء الإيجابية التي تساعد على النجاح، قائلاً: «فالكم» البطولات في الموسم المقبل، وهدفنا مواصلة النجاحات وحصد المزيد من الألقاب، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وشدد على أن لقب البطولة الآسيوية أو الوصول إلى النهائي القاري يأتي في مقدمة أهداف الفريق، وهو ما يتطلب الاستعداد الجيد للمشاركة الخارجية، وتدعيم الصفوف بلاعبين يسهمون في تقديم الإضافة المرجوة.

وأضاف عبدالمجيد أن أي لاعب يأتي إلى شباب الأهلي عليه أن يعلم مسبقاً أن الأهداف كبيرة، وأن المطلوب منه تحقيق البطولات والألقاب، متمنياً أن تنجح إدارة النادي في تجهيز الفريق بالشكل المطلوب خلال المرحلة المقبلة.