ديوكوفيتش يقرّ بأرجحية نادال في رولان جاروس

روما (أ ف ب)

أقرّ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في التنس بأرجحية غريمه الإسباني رافايل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان جاروس المقبلة، وذلك بعد سقوطه أمامه الأحد في نهائي دورة روما للماسترز.وصحيح أن ديوكوفيتش يتصدّر التصنيف العالمي، لكن نادال يُعدّ ملك الملاعب الترابية، خصوصا في العاصمة الفرنسية، حيث أحرز اللقب 13 مرة برقم قياسي لافت، وخسر مرتين فقط في 102 مباراتين منذ العام 2005. ووقع الصربي الأحد مرة جديدة في فخ ابن مايوركا الذي أحرز لقبه العاشر في روما على حسابه 7-5 و1-6 و6-3. وبعد اللقاء الـ57 بين النجمين، عادل نادال رصيد الصربي محرزا لقبه الـ36 في دورات الألف، وكان هذا اللقاء رقم 26 الذي يجمع الغريمين على التراب، حيث حقق نادال انتصاره الـ19، منها آخر خمسة توالياً، مقابل سبعة لديوكوفيتش الذي يعود آخر انتصار له على هذه الارضية ضد نادال إلى ربع نهائي دورة روما في العام 2016. وحقق نادال انتصاره الثامن والعشرين على ديوكوفيتش في تاريخ المواجهات بينهما على الصعيد الاحترافي مقابل 29 للصربي. وقال ديوكوفيتش (33 عاما) الذي خرج في موسم الملاعب الترابية منذ دور الـ16 في مونتي كارلو ونصف نهائي بلجراد على أرضه «أشعر بحالة جيدة قبل الذهاب إلى باريس». في المقابل، توّج نادال مرتين في روما وبرشلونة، لكنه خرج من ربع النهائي في مونتي كارلو ومدريد. وأضاف ديوكوفيتش «بدأت أشعر بالاحساس الذي أريده على التراب.. إذا نجحت باللعب أمام الإيطالي لورنتسو سونيجو في نصف النهائي، أعتقد انه ستكون لدي فرصة جيدة للسير بعيدا في باريس، وتابع «لن يكون الأمر سهلاً». ويملك نولي في رصيده 18 لقبا كبيرا، بفارق اثنين عن نادال الذي يتشارك الرقم القياسي مع الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، لكن لقباً وحيداً في سجل انجازات ديوكوفيتش أحرزه على الملاعب الحمراء في العاصمة الفرنسية، وذلك في العام 2016 عندما انسحب نادال في الدور الثاني بسبب إصابة في رسغه. وفي نهائي 2020، نجح الماتادور في إزاحة الصربي بسهولة في النهائي، بثلاث مجموعات نظيفة 6-صفر و6-2 و7-5. خسر ديوكوفيتش قبلها ثلاث مباريات نهائية في رولان جاروس، مرتان ضد نادال وثالثة ضد السويسري ستانيسلاس فافرينكا. لكن ديوكوفيتش يأمل في اضافة رقم قياسي جديد، وأن يصبح أول لاعب منذ أكثر من نصف قرن والثالث في التاريخ يحرز الألقاب الأربعة الكبرى أكثر من مرة. ويبقى أيضا أحد لاعبين تغلبا على نادال في ربع نهائي نسخة 2015. وبالنسبة لنادال، فإن رولان جاروس التي تنطلق 30 مايو، ستكون مرادفة للقب رابع عشر يمنحه صدارة المتوجين بالبطولات الكبرى «جراند سلام». وقال ابن الرابعة والثلاثين بعد تتويجه في روما للمرة العاشرة أردت حقا هذا اللقب. وتابع: «كان بين أبرز الالقاب التي أحرزتها في بداية مسيرتي. فزت 10 مرات في مونتي كارلو، برشلونة ورولان جاروس، وأردت حقا هذا اللقب». وسيلعب ديوكوفيتش على التراب في بلجراد قبل التوجه إلى رولان جاروس. أما نادال، فيتجه نحو مايوركا للاستعداد للبطولة الكبرى.

