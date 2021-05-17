بعد عامين من الاستبعاد.. مولر يعود إلى «المانشافت» في «يورو»

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم أنه سيتم استدعاء توماس مولر للمشاركة مع المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، وذلك بعد أكثر من عامين من استبعاده من صفوف «المانشافت».

وذكرت صحيفة «بيلد» أن مولر (31 عاماً) لاعب بايرن ميونيخ سيكون ضمن قائمة من 26 لاعباً سيعلنها المدير الفني يواكيم لوف بعد غدٍ «الأربعاء».

وشارك مولر، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، في 100 مباراة دولية كان آخرها أمام المنتخب الهولندي في نوفمبر 2018، ضمن بطولة دوري أمم أوروبا.

وبعدها بأربعة أشهر، أعلن يواكيم لوف استبعاد مولر وماتس هوملز وجيروم بواتيج من المنتخب، وبدأ التركيز على البناء للمستقبل. لكن لوف بصدد إعادة مولر إلى المنتخب من جديد، حيث يتطلع المدرب إلى كتابة نهاية جيدة لمشوار دام 15 عاماً في تدريب المنتخب، حيث سيرحل عن المنصب مع نهاية يورو 2020.

وسيخوض المنتخب الألماني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية في ميونيخ، ويلتقي فيها منتخبات فرنسا، بطل العالم، والبرتغال، حامل لقب البطولة الأوروبية، والمجر في 15 و19 و23 يونيو على الترتيب.