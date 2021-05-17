تشكيلة بلجيكا في «يورو».. غياب فلايني وحضور فيتسل!

بروكسل (أ ف ب)

كشف روبرتو مارتينيز المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم عن تشكيلة من 26 لاعباً لخوض غمار نهائيات كأس أوروبا «يورو 2020»، المقررة في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين، وضمّت أكسل فيتسل فيما شهدت غياب مروان فلايني.

وغاب فيتسل، لاعب وسط بروسيا دورتموند، عن الملاعب منذ يناير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في وتر أخيل، وعاد قبل أيام إلى التدريبات لكنه لم يتأكد بعد من جاهزيته في الوقت المناسب للعرس القاري.

ومع ذلك، تمنى مارتينيز ضمه إلى التشكيلة معللاً قراره بـ«مع تشكيلة موسعة تضم 26 لاعباً بدلاً من 23، يمكنني تحمّل هذه المخاطرة، إنه لاعب فريد».

في المقابل، لن يعود فلايني الذي لم يلعب مع الشياطين الحمر منذ مونديال 2018 وانتقاله إلى اللعب في الدوري الصيني مع شاندونج لونينج، عن اعتزاله الدولي.

وكان متوقعاً أن يعدل فلايني عن قرار الاعتزال الدولي الذي اتخذه عام 2019، لتعويض غياب محتمل لفيتسل.

ولم تشهد تشكيلة مارتينيز أي مفاجأة وضمت أغلب النجوم الذين قادوا الشياطين الحمر إلى المركز الثالث في المونديال الروسي عام 2018 في مقدمتهم حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين ومهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو وجناح النادي الملكي إيدن هازارد الذي يكافح في الآونة الأخيرة من أجل استعادة لياقته البدنية ومستواه بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة.

واختار مارتينيز موازاة من القائمة الرسمية، تشكيلة احتياطية من 11 لاعباً ترقباً لانسحاب أحد اللاعبين لأي سبب من الأسباب، قبل الموعد النهائي للتشكيلة النهائية في الأول من يونيو.

