عموري: لم أحسم مصيري في الموسم المقبل!

منير رحومة (دبي)

اعترف عمر عبد الرحمن لاعب شباب الأهلي، الذي تابع مباراة فريقه مع النصر في نهائي الكأس من مدرجات استاد هزاع بن زايد بالعين، بأن مشاهدة النهائي من المدرجات أكثر توتراً وحماساً من مشاركة اللاعب في المباراة، مشيداً بالجهد الذي بذله زملاؤه في الفريق، وتتويجهم بلقب الكأس الغالية.



وبخصوص مستقبله مع «الفرسان» على اعتبار أن عقده ينتهي بانتهاء هذا الموسم، قال: لم أحسم مصيري إلى الآن، ولا أعرف ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، والآن أفضل الاحتفال باللقب مع زملائي، ثم لكل حادث حديث.

وكشف «عموري» أن عدم مشاركته في النهائي كانت بالتشاور مع الجهاز الفني، وقال: الكل يعلم أنني عائد من إصابة طويلة، ورغم أنني كنت أرغب في المشاركة في نهائي الكأس، إلا أنني تقبلت وجهة نظر المدرب الذي يعتبر بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة لي، حيث أحتاج إلى الجاهزية اللياقية للعودة إلى المباريات.



وتمنى لاعب شباب الأهلي التوفيق للمنتخب في مشواره المقبل بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وأن يقدم «الأبيض» مستوى قوياً يؤهله لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل.