اختتام فعاليات النسخة الأولى من بطولة «اس فور جود» للتنس بدبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الأولى من بطولة «أس فور جود» 2021 للتنس بنجاح بعد أسبوعيتين مكثفتين من المباريات الشيقة، التي جمعت نخبة من أبرز مواهب اللعبة في دبي، بهدف تسليط الضوء على الشهر العالمي للتوعية بالتوحد، ونشر الوعي حول كيفية التعامل مع مرضى التوحد. وتم تنظيم فعاليات البطولة من قبل أكاديمية راكيتس، إحدى أبرز أكاديميات التنس التي تتخذ من دبي مقراً لها بالتعاون مع المبادرة التي نظمها حسين ندا (17 عاماً) وهو طالب في الصف الحادي عشر بالمدرسة الأمريكية بدبي وأحد أفضل لاعبي التنس في المدينة لربط عشاق التنس مع بعضهم البعض من خلال بطولة مبتكرة وشيقة.شارك في المباريات بعض من أفضل لاعبي التنس في دبي من جنسيات وفئات عمرية مختلفة. ونجحت البطولة في دعم القضية من خلال مشاركة اللاعبين ودعم العديد من الرعاة. وقال ياسر بيضون، الشريك المؤسس والشريك الإداري لمجموعة BFL: «تفخر مجموعة براند فور ليس، برعاية هذا الحدث الكبير والهادف، حيث نسعى دائماً للعمل من أجل القضايا الخيرية التي تعكس قيمنا. ولهذا، فإن الأنشطة المتعلقة بالرياضة واللياقة البدنية تحصل دائماً على دعمنا المستمر لأننا نؤمن بدورها الرئيسي في الحفاظ على صحتنا العقلية وعافيتنا». وأضاف «نحيي حسين على مبادرته وجهوده التي جعلتنا متحمسين للمشاركة عن طريق فرصة الرعاية هذه ودعمه في تحقيق هذه القضية العظيمة. لقد أظهر لنا أن العمر لا يشكل أبداً حاجزاً أمام عمل الخير؛ يمكننا جميعاً أن نفعل شيئاً جيداً للمجتمع طالما أننا نؤمن بالقضية وقدراتنا». ومن المقرر أن يتم تنظيم عدة نسخ من «أس فور جود» في دبي وحول العالم، حيث تتمثل خطة حسين في نشر مبادئ المبادرة في عدد من دول العالم التي تحظي بمجتمع تنس واسع بهدف دمج الأطفال المصابين بالتوحد بنجاح في مجتمعاتهم، من خلال مناهج شاملة لتعليمهم والتدخلات العلاجية؛ جنباً إلى جنب مع الجهود المركزة لخلق الوعي الاجتماعي حول التوحد.