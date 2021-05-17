فاز باللقب لاعباً ومدرباً.. مهدي علي: فرحتي بالكأس الآن أكبر

منير رحومة (دبي)

يرى مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن فرحة التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وهو مدرب أكبر بكثير من الفرحة التي عاشها وهو لاعب، موضحاً أن المدرب يمثل فريق عمل بأكمله، بينما اللاعب يفرح كشخص.

وأضاف أن المدرب يقود جهازاً فنياً من مساعدين وأجهزة طبية ومدربي لياقة وحراس، بالإضافة إلى عمال، وهو يتابع سير العمل في كل هذه الجوانب، وبالتالي فإن التتويج هو ثمرة جهد فريق بأكمله على مدار الموسم.

وأبدى «المهندس» مهدي سعادته بالفوز وحصد لقب ثمين في ختام الموسم، مما يجعلها نهاية مثالية لموسم بذل خلاله «الفرسان» جهداً كبيراً من اجل الوصول إلى منصات التتويج.

وبخصوص متطلبات الموسم المقبل، شدد مهدي على أن الاستعدادات يجب أن تكون أفضل، وفي ظروف أحسن، مبدياً عدم رضاه على انطلاقة شباب الأهلي في بداية هذا الموسم، وإضاعة الكثير من النقاط التي أبعدت الفريق عن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي. إنجازات المدرب مهدي علي