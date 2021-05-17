نسخة 2022 من بطولة أستراليا للتنس في ملبورن

برلين (د ب أ)

أكد كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أن نسخة عام 2022 من البطولة ستقام كالمعتاد في ملبورن، وذلك رغم ما ذكره تقرير بأنه من المحتمل نقل البطولة لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد. ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن تايلي قوله: «سنكون هنا في ملبورن، وسنحرص على سير الأمور على نحو جيد، وإقامة البطولة في يناير، سنجد طريقة لاستقبال اللاعبين الذين يسافرون حالياً بين مختلف أنحاء العالم، بنظام الفقاعة». وأعلنت أستراليا أنها لن تفتح حدودها قبل العام المقبل، كما اشتكى عدة لاعبين من الظروف الصعبة في فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين التي فرضت عليهم قبل المشاركة في نسخة 2021 من بطولة أستراليا المفتوحة.وذكرت شبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأسترالية أنها علمت أن «دبي والدوحة... ستكونا من المدن المرشحة لاستضافة البطولة في حالة ضرورة نقل نسخة العام المقبل من ملبورن. وكانت المدينتان قد استضافتا الأدوار التأهيلية للرجال والسيدات قبل إقامة الأدوار الرئيسية في ملبورن هذا العام». لكن تايلي أكد إمكانية التغلب على الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال: «التجمعات الكبيرة والسفر الدولي... جائحة كوفيد لا تسمح بهما، لكنهما يشكلان اثنين من ركائز النجاح بالنسبة لنا... فالقدرة على التعامل مع هذا الأمر شكلت تحدياً.»

