توابع نهائي الكأس.. قرارات الجنيبي وطاقمه توحد «بيت العميد»!

معتصم عبدالله (دبي)

انتابت حالة من الغضب الجماعي نادي النصر، بداية بعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس إدارة شركة كرة القدم وأعضاء المجلس، ولاعبي الفريق وصولاً للجماهير في الملعب ووسائل التواصل الاجتماعي، بسبب قرارات طاقم تحكيم مباراة «العميد» أمام نظيره شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة 2020- 2021، والذي انتهى بتفوق «الفرسان» بنتيجة 2-1.

واحتسب الحكم الدولي عمار الجنيبي وطاقمه المساعد، ركلتي جزاء لشباب الأهلي في مباراة النهائي بعد العودة لتقنية الفيديو، سجل بواسطتهما الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا هدفي فريقه في الدقيقتين 42، و93، في الوقت الذي اكتفى فيه «العميد» بهدف قائده مهدي عبيد في الدقيقة 87، علاوة على طرد المدرب رامون دياز بسبب احتجاجه على قرارات الحكم.

وعززت آراء خبراء التحكيم في قنوات أبوظبي الرياضية مسلم أحمد وفريد علي، بشأن عدم صحة قرارات طاقم التحكيم والتدخل غير الموفق لحكم الفيديو، من الانطباع السائد لدى النصراوية باستمرار الظلم التحكيمي على الفريق في الكأس الأغلى للمباراة الثانية على التوالي.

وكان «العميد» شكا في وقت سابق من ترصد تحكيمي في مباراة الفريق أمام الشارقة في الدور نصف النهائي أمام الشارقة، ولم تمنع نتيجة الفوز 3-0 إدارة النصر آنذاك من انتقاد قرارات الحكم يحيى الملا، والتي تسببت في إيقاف الرباعي جلوبير ليما، طارق أحمد، ريان مينديز وتوزي، وغيابهم عن مباراة النهائي.

وأسهمت حالة الغضب الأزرق للنصر في غياب عبد الرحمن أبو الشوارب عن مراسم تتويج الفائزين عقب النهائي في المنصة الرئيسية، في الوقت الذي لم يحضر فيه المدرب المساعد المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وتسببت خسارة نهائي كأس رئيس الدولة، في خروج «العميد» خالي الوفاض في الموسم الحالي 2020-2021، باحتلاله وصافة كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، بالخسارة أمام شباب الأهلي، واحتلاله المركز الخامس في الترتيب العام لدوري الخليج العربي برصيد 46 نقطة، ليتواصل غياب «العميد» عن مشهد المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا منذ الظهور الأخير في 2019.

ووصف صلاح جلال مدير فريق النصر، ما تعرض له فريقه بالظلم التحكيمي، وقال: الغيابات لم تؤثر على فريقي في النهائي وشباب الأهلي لم يقدم شيئاً، ولا أعلم كيف سينجح الحكم في النوم خلال هذه الليلة، وهل سيكون ضميره مرتاحاً؟ كجهاز إداري راضون عن النتيجة، ولكن الحكم هو من أثر على نتيجة المباراة.

وذكر مدير فريق النصر، أن قرارات حكم المباراة «قضت على موسم الفريق»، وأوضح: مجهود موسم كامل انتهى في مباراة مصيرية بأخطاء حكم المباراة التي اتفق جميع خبراء التحكيم عليها وعلى عدم صحة قرارات الطاقم في احتساب ركلتي جزاء للمنافس الذي لم يقدم شيئاً في المباراة.

واتفق سعيد سويدان مدافع «العميد»، مع ما ذهب إليه مدير الفريق بشأن الظلم التحكيم، وقال: أدينا بشكل جيد في المباراة رغم الغيابات المؤثرة لعدد من الأساسين، ولكن لا أعرف ماذا أقول عن التحكيم. وأضاف: عقب مباراة نصف النهائي جرى إيقاف الحكم يحيى الملا بسبب الأخطاء أيضاً، قبل أن يتكرر المشهد في المباراة الأهم.

