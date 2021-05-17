45 مليون يورو خسائر شتوتجارت بسبب جائحة كورونا

شتوتجارت (د ب أ)

كشف نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم أنه يتوقع خسائر بقيمة نحو 45 مليون يورو (6ر54 مليون دولار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت إقامة المباريات بدون جماهير لأكثر من عام.

وقال توماس هيزلشبرجر رئيس النادي في تصريحات لمجلة "سبونسرز" :"يمكنني الحديث فقط بشأن ما هو معروف حتى الآن. نحن في نفس الوضع الذي يتعين على آينتراخت فرانكفورت، على سبيل المثال، التعامل معه. لذلك ستبلغ (الخسائر) نحو 45 مليون يورو.

وأضاف :"نظرا لأننا لا نعرف متى سيُسمح للمشجعين بالحضور مجددا، فإنه من الصعب توقع الوضع حتى نهاية العام." ويخسر شتوتجارت نحو مليوني يورو في كل مباراة تقام على ملعبه بدون جماهير.

وأضاف هيتزلشبرجر: عائدات البث التلفزيوني تساعدنا جميعا في تجاوز هذه المرحلة". وكان لاعبو ومدربو شتوتجارت قد تنازلوا بالفعل عن جزء من رواتبهم، بينما لم يطبق الأمر على بعض الموظفين، وفي الربيع الماضي، كان النادي قد تقدم بطلب للحصول على قرض مساعدة، وجرى الموافقة عليه من قبل بنك الائتمان لإعادة التنمية "كيه.إف.دبليو" المملوك للحكومة الألمانية، وحصل مؤخرا على ما يقرب من 25 مليون يورو.

