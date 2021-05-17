«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب الجولة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين التي شهدها مضمار لونج شامب الفرنسي في باريس الأحد، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية. وبرهن هتال ابن «مهب» والفرس «مزنة» قوته وحضوره المميز في المضامير الأوروبية والعالمية، ونجح في رفع رصيد انتصاراته إلى 6 انتصارات متتالية من أصل 7 مشاركات، كما يحتل تصنيف (118)، وجاءت الترشيحات مطابقة لمجريات السباق في المضمار، حيث تصدر مشهد السباق في البداية زميله ابن غدير من نسل «مارد الصحراء» والفرس «غدير» وقاد مجموعة الخيول الـ7 المشاركة، فيما ظل هتال وملبي للشقب ريسينج يراقبان المشهد حتى منعطف النهاية الذي جاء مثيراً، بعد أن تقاربت الخيول في مشهد الصدارة، وبمجرد أن اوعز الفارس أورتيز مندزابل، لهتال وحثه على التقدم، لينطلق بصورة مذهلة واندفع نحو الأمام، ونجح في توسيع الفارق وحسم السباق بفارق طولين ونصف الطول عن صاحب المرتبة الثانية ملبي ابن داحس للشقب، فيما حل بالمركز الثالث نو اند نو الموري ابن نظام، وجاء رابعاً ابن غدير، في حين وقف بالمركز الخامس سنان ابن المامون مونلاو.

ونجح البطل من قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي بزمن 2:19:93 دقيقتين، وسبق لهتال أن جمع العام الماضي لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في دونكستر على الديربي العربي الإنجليزي إلى جانب الديربي الفرنسي، مؤكداً مكانته الكبيرة وتركيبته النادرة وجودة أدائه في حسم السباقات العريقة.

وقام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، واوليفيه دويل رئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية بتقديم الكؤوس لمدرب هتال توماس دوميلو والفارس أورتيز مندزابل. في المقابل حقق المهر سينت ماركس باسيليكا المملوك بالشراكة لديرك سميث وجون مجنير ومايكل تابور لقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور، والذي أقيم لمسافة 1600 متر، وذلك برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 12 خيلاً، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى، وذلك بإشراف المدرب ايدين اوبراين وقيادة الفارس أورتيز مندزابل، ونجح البطل من قطع مسافة السباق بزمن 1:40:15 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن كولوسيو ( بيتوليني /باشيلوت )، فيما وقف بالمركز الثالث بارشمين (فابر / برزلونا ). كما نجحت المهرة كورسامبا بشعار عبدالله بن فهد العطية من تحقيق مفاجأة مدوية بفوزها المميز بلقب الألف جينز الإماراتي الفرنسي للمهرات، والذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، والبالغة قيمة جوائزه 500 ألف يورو، وذلك بقيادة كريستيان ديمور وإشراف المدرب جون كلود، وبفارق طول وربع الطول عن «مذر ايرث (اوبراين، سوميون، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة كينيلا ( كوليري / ميلوت).

من ناحية أخرى حافظ الجواد باديس دي على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الأمريكية الأولى، التي أقيمت السبت الماضي في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية، ضمن أجندة سباقات النسخة الثامنة والعشرين. ونجحت المحطة الأمريكية الافتتاحية لسلسلة سباقات الكأس الغالية من إبهار الجميع وتسجيل منجزات مهمة للإمارات ولسباقات الخيل العربية خصوصاً، وهي تقام ضمن النسخة 146 لمهرجان بريكنيس ستيكس الشهيرة (التاج الثلاثي الأمريكي)، ودورها في تسليط الضوء على مكانة الحدث وتاريخه العريق، إلى جانب ما شهده من اهتمام إعلامي في ظل البث التلفزيوني المباشر لأغلب القنوات الأمريكية، ما أسهم عن تعزيز شراكة الكأس الغالية وملاك الخيل في أمريكا وترسيخ تألقها الكبير في المضامير الأمريكية وسباقاتها العالمية.

وبحفاظه على اللقب تمكن باديس دي البالغ من العمر 10 سنوات من تحقيق الثلاثية بحصاده للقب الكأس الغالية 3 مرات بعد نسخة 2016 والنسخة الماضية والحالية، ليتربع على عرش الأبطال وليؤكد جدارته وتألقه الكبير في سباقات كأس رئيس الدولة في أمريكا، كما رفع الجواد رصيد إنجازاته إلى 30 انتصاراً من 51 مشاركة، وتمكن»باديس دي" من قطع مسافة السباق بزمن (1:54:65 ) دقيقة، وحل بعده ار بي ريتش لايك مي، فيما وقف بالمركز الثالث كويك ساند ايه ايه. وفي الختام قامت سوزان ماير رئيسة نادي سباقات الخيل العربية في أمريكا بتقديم الكؤوس لمالك ومدرب وفارس الجواد باديس دي.